فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الولايات المتحدة "تعارض" رفع ملف اغتيال أبو عاقلة إلى الجنائية الدولية

تعرف على أكثر الدول شراءً للتذاكر في مونديال قطر

تحذير من أزمة غذائية محتملة في بريطانيا

واشنطن: لم نورد أسلحتنا لأوكرانيا حتى تستخدمها لضرب روسيا

"بن غفير" يدعو إلى سحب اعتماد صحفيي فضائية الجزيرة

الطقس: فرص مهيأة لسقوط الأمطار

مبابي يغيب عن تدريبات منتخب فرنسا

مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين جنوب الخليل

لاعبو المغرب يحتفلون برفع علم فلسطين بعد تجاوز إسبانيا

15 عملا مقاوماً في الضفة الغربية خلال الـ24 ساعة الأخيرة

الطقس: فرص مهيأة لسقوط الأمطار

07 ديسمبر 2022 . الساعة 00:04 بتوقيت القدس
...
صورة ارشيفية

نشرت دائرة الأرصاد الجوية مساء الثلاثاء، آخر تطورات الطقس في فلسطين، مؤكدة وجود فرص مهيأة لسقوط الأمطار في بعض المناطق هذه الليلة.

ويكون الجو خلال ساعات الليل غائما جزئيا وبارداً وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الأربعاء يكون الطقس، غائماً جزئيا بارداً نسبيا الى بارد في المناطق الجبلية ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط امطار متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#الطقس #شتاء #منخفض جوي #غيوم #رياح #امطار

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة