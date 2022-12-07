الطقس: فرص مهيأة لسقوط الأمطار

نشرت دائرة الأرصاد الجوية مساء الثلاثاء، آخر تطورات الطقس في فلسطين، مؤكدة وجود فرص مهيأة لسقوط الأمطار في بعض المناطق هذه الليلة.

ويكون الجو خلال ساعات الليل غائما جزئيا وبارداً وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الأربعاء يكون الطقس، غائماً جزئيا بارداً نسبيا الى بارد في المناطق الجبلية ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط امطار متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

المصدر / فلسطين أون لاين