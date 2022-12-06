مبابي يغيب عن تدريبات منتخب فرنسا

غاب المهاجم الدولي الفرنسي كيليان مبابي عن التمارين الجماعية لمنتخب بلاده الثلاثاء في الدوحة، قبل أربعة أيام من المواجهة المنتظرة أمام انكلترا في الدور ربع النهائي لمونديال قطر لكرة القدم، كما لاحظ صحافي وكالة فرانس برس.

وقال الطاقم المشرف على اعداد منتخب "الديوك" إن بطل العالم ابن الـ 23 عاماً "يعمل في صالة التعافي" مشيراً إلى وضع "كلاسيكي" بعد يومين من المباراة الأخيرة.

وخاض مبابي جميع دقائق مباراة ثمن النهائي الأحد، وساهم في تسجيل هدفين من ثلاثية الفوز على بولندا 3-1، لينفرد بصدارة الهدافين في كأس العالم برصيد 5 أهداف.

رفع مبابي، نجم باريس سان جرمان المملوك قطرياً، رصيده إلى 9 أهداف في مشاركتين في كأس العالم، واصبح مرشحاً قوياً لنيل لقب هداف النهائيات.

في أول ظهور إعلامي له هذا المونديال، كشف من اصبح بعمر 23 عاماً و349 يوماً أصغر لاعب يسجل خمسة أهداف في الادوار الاقصائية من كأس العالم، منذ الاسطورة البرازيلية بيليه عام 1958 انه "مهووس" باحراز اللقب الثاني توالياً "بنيت موسمي حول هذه البطولة وأن أكون جاهزاً لها بدنياً ونفسياً"

المصدر / وكالات