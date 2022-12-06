15 عملا مقاوماً في الضفة الغربية خلال الـ24 ساعة الأخيرة

تواصلت عمليات المقاومة في الضفة الغربية، خلال ال24ساعة الماضية، وتم تنفيذ 15 عملاً مقاوماً شملت عمليات إطلاق نار وإلقاء زجاجات حارقة وتصدي للمستوطنين وتحطيم مركباتهم.



ورصد مركز المعلومات الفلسطيني “معطي" تنفيذ 3 عمليات إطلاق نار، والتصدي للمستوطنين وتحطيم مركباتهم.



وتم إلقاء زجاجة حارقة ومفرقعات نارية خلال مواجهات مع الاحتلال، في 10 نقاط تخللها رشق بالحجارة.



وتصدى الفلسطينيون لاعتداءات المستوطنين، وجرى تحطيم إحدى مركباتهم في بلدة حوارة جنوب نابلس.



وفي العمليات النوعية، أطلق مقاومون النار من سيارة مسرعة استهدفت مستوطنة "عوفرا" المقامة على أراضي بلدة سلواد شرق رام الله.



كما استهدف مقاومون مستوطنة "كرمي تسور" في الخليل بعملية إطلاق نار، وأطلقت النار خلال مواجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت بلدة بيت أمر شمال الخليل.

واندلعت مواجهات في مناطق عدة برام الله، وهي الرام وسلواد والبيرة، فيما اندلعت مواجهات أخرى في بلدة عرابة قضاء جنين.



وامتدت المواجهات مع قوات الاحتلال إلى بلدات أوصرين وقصرة وحوارة في نابلس، والخضر وحوسان في بيت لحم، وبيت أمر ومستوطنة "غوش عتصيون" في الخليل.

المصدر / فلسطين أون لاين/وكالات