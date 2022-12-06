أول تصريح صحفي لحارس مرمى المغرب

عبر ياسين بونو حارس مرمى المنتخب المغربي لكرة القدم عن سعادته الغامرة بتأهل "أسود الأطلس" التاريخي إلى الدور ربع النهائي من نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022 وذلك عقب الفوز على منتخب إسبانيا بركلات الترجيح (3 - صفر) بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بدون أهداف في مواجهة استضافها استاد المدينة التعليمية لحساب الدور ثمن النهائي.

وقال ياسين بونو في المؤتمر الصحفي عقب المباراة:" حققنا حلمًا كبيرًا بالوصول إلى الدور ربع النهائي من المونديال للمرة الأولى، هذا يُعدُّ تاريخًا لنا، وسعادتنا لا توصف بما حققنا من إنجاز سيبقى عالقًا في الأذهان طويلًا".

وأضاف الحارس الذي اختير رجل المباراة بعدما صد ركلتي ترجيح:" قدمنا أداءً استثنائيًّا وبطوليا، آمنّا بحظوظنا أمام منتخب قوي يضم لاعبين من طراز عالٍ جدًّا، فخر لنا أن نسعد الشعب المغربي والشعوب العربية والإفريقية".

وختم بونو تصريحاته بالقول:" ركلات الترجيح لها طبيعتها وخصوصيتها، الحارس مُطالَب بالتركيز وأن يكون حدسه عاليًا كي ينجح في صد الركلات.. وفقت في الصد، لكنّ الإنجاز الذي تحقّق يُحسب للمجموعة وليس لي، فزملائي اللاعبون بذلوا مجهودًا خارقًا كي يمنعوا المنتخب الإسباني من الوصول إلى مرماي خلال أكثر من 120 دقيقة".

المصدر / فلسطين أون لاين/وكالات