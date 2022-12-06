أول تعليق من صامويل إيتو بعد الاعتداء على مشجع جزائري

قدّم المهاجم الدولي السابق ورئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم صامويل إيتو اعتذاره الثلاثاء بعد اعتدائه على المؤثر الجزائري على منصة يوتيوب سعيد سعدوني، عقب مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية في ثمن نهائي مونديال قطر 2022 الإثنين، متعهّدًا "بمقاومة استفزاز الجزائريين".

ويُظهر الفيديو الذي انتشر بقوة على مواقع التواصل الاجتماعي إيتو وهو يضرب بحدّة مصورًا، يُعرف باسم سعدوني ويتابعه 66 ألف مشترك على يوتيوب، في صدره بعدما لاحقه الأخير مرددًا بعض العبارات سُمع منها "غاساما".

وكان إيتو محاطًا بالعديد من الأشخاص الذين لم يتمكنوا من منعه على الرغم من جهودهم.

حدث الاعتداء بجانب استاد 974 عقب مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية في ثمن نهائي مونديال قطر (4-1)، مساء الإثنين.

في بداية مقطع الفيديو البالغ مدته 57 ثانية، كان إيتو بقبعة زرقاء يسمح للمشجعين بالتقاط صور شخصية "سيلفي"، قبل أن يتحداه مستخدم يوتيوب الجزائري، كان يلاحقه منذ البداية ويردد اسم غاساما في إشارة إلى الحكم الغامبي باكاري غاساما الذي قاد مباراة إياب الدور الفاصل المؤهل للمونديال القطري بين الكاميرون (2-1 بعد التمديد في 29 آذار/مارس الماضي) والتي حسمتها الأسود غير المروضة لصالحها بهدف قاتل في الثواني الأخيرة من الوقت بدل الضائع، بعد ثوان من إدارك الجزائر للتعادل الذي كان كافيًا لمحاربي الصحراء لبلوغ النهائيات.