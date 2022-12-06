تفاصيل بيان مهم من عرين الأسود

أصدرت مجموعات عرين الأسود بيانًا مهمًّا، مساء اليوم، وجّهت فيه التحية إلى شعبنا، وذكرت فيه تفاصيل من عملها المقاوم ضد الاحتلال.

وفيما يلي البيان كاملًا كما وصل "فلسطين أون لاين":

بسم الله الرحمن الرحيم

إِنَّي أُلْقيَ إِليَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ إِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بيان مقتضب

أيها المواطنون الأحرار من الخليل إلى جنين يا تاج الرؤوس نكاشفكم اليوم ونضع بين أيديكم حقائق لابد من أن نعلمها سويًّا ونقف أمامها ويقف الجميع أمام مسؤولياته، إنّ جند العرين والمقاومة ليسوا شبابًا يائسين فاقدي المستقبل فكلّ شهداء العرين وشهداء كتيبة جنين وشهداء المقاومة من الشهيد الطبيب المشتبك عبد الله أبو التين وحتى أسد العرين وديع الحوح إلى أبو صالح إلى عبود إلى مشعل إلى العريس فاروق سلامة كان لهم حياة وعمل ومستقبل ينتظرهم وعوائل تُعلّق عليهم الآمال وليسوا يائسين من الحياة كما يُصوّرهم بعض المهزومين المهزوزين ولكن عندما اصطدم هؤلاء الأحرار بواقعنا المرير وخُيّروا بين الكرامة والذل وبين الذود عن دينهم وأرضهم وعرضهم أو الخنوع اختاروا الموت بعزٍّ ولا الحياة بمذلة وكما قالت أختنا أخت الرجال أخت الشرف شقيقة الشهيدين الأخوين جواد وظافر الريماوي أنّ الطبيعي أن تُدافع عن أرضك وعرضك عندما يكون هناك من ينتهكها، الطبيعي أن يذود الإنسان الحر عن وطنه وبيته وعن عرضه.

إننا نحارب عدوًّا خبيثًا عدوًّا غادرًا عدوًّا قبل أن تبطش يده في جنين ونابلس والخليل بطشت في معظم الدول العربية التي تعتز بجيوشها، عدوًّا يعمل ليلًا نهارًا من أجل أمنه ومصالحه وترسيخ مخططاته على أرض الواقع لذا فقد آن الأوان أن نقف جميعًا أمام مسؤولياتنا تجاه هذا الوطن آن الأوان أن تخرج آلاف البنادق من مرابضها عند أيّ اقتحام، آن الأوان أن نلتحم جميعًا في معاركنا اليومية مع هذا المحتل، إنّ هذا المحتل يعيش هذه الأيام كوابيس الاستنزاف ويُحضّر لنا بالضفة الغربية وفي مدينة نابلس وللمقاومة في جنين بالذات وللقائد أبو رعد أمرًا جللًا وقد سرَّب العدو أنّ الأمر من عظمه سيجبر المقاومة الباسلة في غزة أن تتدخل لذلك وجب على كل مقاوم وكل مواطن أن يتهيّأ لما هو قادم وإننا أمام ماوصلنا له من تحليل رؤيا أمنية حساسة وأمام استشعارنا لخطر الساعات القادمة نقول مايلي:

أولًا : رفع حالة الاستنفار والجهوزية الكاملة بين كافة مقاتلينا ومقاتلي الفصائل الأخرى ونكون عين في نابلس وعين في رام الله وعين في الخليل وعيون في جنين بإذن الله.

ثانيًا: إلغاء أيّ فعالية كانت مقررة من قِبل مجموعة عرين الأسود لتأبين شهداء العرين وشهداء المقاومة يوم الجمعة وذلك لغايات أمنية بحتة مع ترحيبنا بأيّ مهرجان تأبيني يُقيمه أيّ فصيل فكلّهم أخوتنا .

ثالثا : نُوجّه رسالة إلى جنين ومخيمها، العدو لم يدخل قبل أيام إلي جنين ومخيمها إلا ليُجهّز للمقاومة أمرًا جللًا وأمرًا صعبًا فكونوا على يقظة تامة فنحن نقاتل عدوًّا لا يغزو إلا بخيانة، ديدنه الغدر ونحن بإذن الله معكم وفي خندق واحد بإذن الله..

رابعًا : نقف إجلالًا وإكبارًا لأسود العرين التي تزأر في رام الله والخليل ونُناشد أهلنا وتاج رؤوسنا عدم تداول أيّ رواية للاحتلال تخصُّ المقاومين ...

اصبروا وصابروا فعدونا له مقتلان لا يحتملهما، حرب طويلة وخسائر بشرية ونحن بإذن الله وبمقاومينا الأبطال وشعبنا الثائر نُجهّز له حربًا طويلة وخسائر فادحة بإذن الله.

أخوتكم مجموعة عرين الأسود ...