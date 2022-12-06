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مباراة سويسرا والبرتغال في كأس العالم قطر 2022
06 ديسمبر 2022 . الساعة 20:46 بتوقيت القدس
مباريات كأس العالم 2022 في قطر
يبث فلسطين أون لاين مشاهد حية من مباراة سويسرا والبرتغال في كأس العالم قطر 2022
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