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مشاهد قوية.. فرحة المغاربة في إسبانيا بفوز "أسود الأطلس"

06 ديسمبر 2022 . الساعة 20:36 بتوقيت القدس
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شهدت أحياء إسبانية فرحة كبيرة للجماهير المغربية في إسبانيا بفوز المغرب والتأهل لربع النهائي في كأس العالم قطر 2022.

وتداول نشطاء ووسائل إعلامية الفرحة.

 

 

وفي اليمن عمّت الفرحة قلوب المشجعين عقب فوز المغرب على إسبانيا وتحقيقها حلم العرب.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#المغرب #إسبانيا #أسود الأطلس

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