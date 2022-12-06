مشاهد قوية.. فرحة المغاربة في إسبانيا بفوز "أسود الأطلس"

شهدت أحياء إسبانية فرحة كبيرة للجماهير المغربية في إسبانيا بفوز المغرب والتأهل لربع النهائي في كأس العالم قطر 2022.
وتداول نشطاء ووسائل إعلامية الفرحة.
فرحة الجماهير المغربية في إسبانيا بالتأهل لربع النهائي#كاس_العالم_قطر_2022 | #FIFAWorldCup | #Qatar2022#كأس_العالم#قطر2022 pic.twitter.com/Dj6lcakDBn— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 6, 2022
وفي اليمن عمّت الفرحة قلوب المشجعين عقب فوز المغرب على إسبانيا وتحقيقها حلم العرب.
اليمن في عدن فرحه بفوز المغرب 🇾🇪🇲🇦❤️🔥 pic.twitter.com/GE7tYh4Njz— CR7 ❤️🇵🇹💚 (@nu7ze) December 6, 2022
المصدر / فلسطين أون لاين