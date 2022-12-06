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تفاصيل الخبر
شاهد فرحة العرب في فوز المغرب بكأس العالم
06 ديسمبر 2022 . الساعة 20:32 بتوقيت القدس
عم الفرح قلوب ملايين العرب والمسلمين بفوز المغرب على إسبانيا.
شاهد البث المباشر:
المصدر / فلسطين أون لاين
#كأس العالم
#قطر 2022
#كأس العالم 2022
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