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شاهد فرحة العرب في فوز المغرب بكأس العالم

06 ديسمبر 2022 . الساعة 20:32 بتوقيت القدس
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عم الفرح قلوب ملايين العرب والمسلمين بفوز المغرب على إسبانيا.

شاهد البث المباشر:

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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