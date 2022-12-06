"أسود الأطلس" يقهرون إسبانيا ويبلغون ربع نهائي كأس العالم

حقّق منتخب المغرب إنجازًا تاريخيًّا بالتأهل إلى ربع نهائي بطولة كأس العالم لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه، بفوزه على إسبانيا بطلة العالم قبل 12 عامًا 3-صفر بركلات الترجيح إثر انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي الثلاثاء على ملعب المدينة التعليمية في الدوحة.

وكان حارس مرمى إشبيلية ياسين بونو نجم المباراة بتألقه في ركلات الترجيح وتصديه لاثنتين حسمتا المواجهة.

وهذه أفضل نتيجة لمنتخب عربي في تاريخ المونديال، بعد بلوغ المغرب (1986)، السعودية (1994) والجزائر (2014) ثمن النهائي سابقاً.

والمغرب ثالث منتخب إفريقي يحقق إنجازَ بلوغ ربع النهائي، بعد الكاميرون (1990)، السنغال (2002) وغانا (2010).

وتصدّى بونو للركلتين الثانية والثالثة لكارلوس سولير وسيرجيو بوسكيتس، بعدما سدّد بابلو سارابيا الأولى في القائم الأيسر، فيما سجل للمغرب عبد الحميد صابيري وحكيم زياش وأشرف حكيمي، فيما أهدر بدر بانون الركلة الثالثة.

وضرب المغرب موعدًا في ربع النهائي السبت المقبل على ملعب الثمامة مع البرتغال أو سويسرا اللتين تلتقيان لاحقًا على استاد لوسيل.

وتابع المنتخب المغربي نتائجه الرائعة في النسخة الحالية وحافظ على سجله خاليًا من الخسارة كما أنّ شباكه اهتزت مرة واحدة عندما تغلب على كندا 2-1 في الجولة الثالثة والأخيرة التي ضمنت له التأهل إلى ثمن النهائي للمرة الثانية بعد الأولى منذ عام 1986.

وفرض المغرب التعادل على كرواتيا الوصيفة صفر-صفر في الجولة الأولى، ثم تغلب على بلجيكا ثالثة النسخة الأخيرة 2-صفر في الثانية، وعلى كندا، قبل أن يضيف إسبانيا بطلة العالم عام 2010 إلى قائمة ضحاياه.

وكانت إسبانيا ضمن مجموعة المغرب في النسخة الأخيرة في روسيا عندما خطفت التعادل من أسود الأطلس في الثواني الأخيرة، وقتها كان رجال المدرب الفرنسي هيرفيه رونار خارج المنافسة.

وفي حال تأهلت البرتغال، فإنّ المغرب يملك فرصة الثأر لخسارته أمام رفاق كريستيانو رونالدو صفر-1 في الجولة الثانية التي ألقت بهم خارج النهائيات.

واستحق المنتخب المغربي الفوز لأنه وقف ندًّا أمام رجال لويس إنريكي ولم يسمح لهم بتهديد مرماه إلا في ما ندر من الفرص، بل إنّ الفرص الحقيقية للتسجيل كانت من نصيب المغاربة، باستثناء كرة بابلو سارابيا في الوقت القاتل في القائم، وكان بإمكانهم حسم النتيجة في الوقت الأصلي وكذلك الإضافي، قبل أن تبتسم لهم ركلات الترجيح.

المصدر / فلسطين أونلاين