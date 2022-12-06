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حقيقة وجود عقوبة بإيقاف ليفاندوفسكي 3 مباريات

06 ديسمبر 2022 . الساعة 18:19 بتوقيت القدس
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رفضت لجنة الاستئناف في الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم، الاستئناف الذي تقدم به نادي برشلونة ضد قرار إيقاف لاعبه البولندي روبرت ليفاندوفسكي 3 مباريات.

وعوقب ليفاندوفسكي بالإيقاف 3 مباريات، بسبب "ازدراء الحكم" عقب طرده في مباراة برشلونة مع مضيفه أوساسونا، ضمن منافسات الجولة الـ 14 من الدوري الإسباني، والتي فاز فيها برشلونة بهدفين مقابل هدف واحد.

وأكّد الاتحاد الإسباني عقوبة الإيقاف لـ 3 مباريات، وبذلك سيغيب اللاعب البولندي عن مباريات فريقه الكتالوني ضد كل من إسبانيول وأتلتيكو مدريد وريال بيتيس، المقررة بعد انتهاء منافسات كأس العالم FIFA قطر 2022.

وودّع ليفاندوفسكي المونديال أمس الأحد مع منتخب بولندا، بعد الهزيمة أمام فرنسا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في الدور ثمن النهائي.

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#روبرت ليفاندوفسكي #الاتحاد الإسباني لكرة القدم

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