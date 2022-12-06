الشوط الأول من مباراة المغرب وإسبانيا

شهد الشوط الأول من مباراة إسبانيا والمغرب في دور الـ16 لمونديال قطر، الثلاثاء، خطأين غريبين لحارس المرمى ياسين بونون بسبب الإصرار على تمرير الكرة بشكل خطير داخل منطقة الجزاء.

وشهدت الدقائق الأولى "مشهدا مرعبا" تسبب فيه بونو الذي تأخر في تمرير الكرة بقدمه من داخل المنطقة ليضطر إلى مراوغة أحد لاعبي المنتخب الإسباني الذي ضغط عليه بقوة قبل تمرير كرة خطيرة أخرى لزميله الذي نجح في تشتيت الكرة بصعوبة من أمام المرمى، بعدما كادت أن تصطدم بلاعب إسباني آخر.

وبعدها بدقائق مرر بونو كرة غير دقيقة أخرى تحولت للهجوم الإسباني الذي سدد في العارضة، قبل أن يتدخل الحكم المساعد بإعلان تسلل.

ووصف كلينت ديمبسي، معلق قناة "فوكس" الأميركية، الواقعتين بأداء "غير حريص" من بونو، غير أنهما مرا بسلام.

وظهر بونو باسما بعد الكرة فيما بدا تجسيدا لهدوء أعصابه، علما بأنه يؤدي مباراة طيبة في التصدي للهجمات الإسبانية.

ويؤدي المغرب مباراة جيدة دفاعيا وسط استبسال ملحوظ، حيث انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي.

كما أهدر لاعبه نايف أكرد فرصة سانحة لتسجيل الهدف الأول خلال الدقائق الأخيرة للشوط

ويخوض الفائز من الفريقين مواجهة دور الثمانية أمام الفائز من منتخبي البرتغال وسويسرا.

المصدر / فلسطين أون لاين