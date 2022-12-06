نصائح للمصابين بالإنفلونزا الموسمية

نشرت وزارة الصحة في قطاع غزة عدداً من النصائح للمصابين بالانفلونزا الموسمية.

وذكرت الوزارة أن فترة المرض تتراوح من 5-10 ايام ، وتختفي الاعراض تلقائيا دون تدخل.

وبينت أن الانفلونزا قد تحدث مضاعفات لدى كبار السن وضعاف المناعة.

وفيما يلي النصائح كما ذكرتها الوزارة:

1. تناول خافض الحرارة في حال ارتفاع درجة الحرارة او الام العضلات .

2. الاكثار من شرب السوائل الدافئة.

3. تناول الحمضيات لاحتوائها على فيتامين (سي) المعزز المناعة.

4. المحافظة على النظافة الشخصية ونظافة الايدي.

5. تغطية الانف والفم عند العطس او السعال.

6. تجنب الاختلاط بالاخرين لمنع نقل العدوى.

9. مراجعة المستشفى في حال الشعور بضيق التنفس او القيء والاسهال المستمر.

نتمنى السلامة للجميع

المصدر / فلسطين أون لاين