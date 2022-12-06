شاهد ماذا حدث في الشوط الأول من مباراة المغرب وإسبانيا

سيطر التعادل السلبي على الشوط الأول من مباراة المغرب وإسبانيا في الدور ثمن النهائي لبطولة كأس العالم 2022 المقامة في دولة قطر.

واستحوذت إسبانيا على الكرة لفترات أطول باستاد المدينة التعليمية بينما اكتفى المنتخب المغربي بالدفاع لامتصاص الضغط، في انتظار فرصته لشن هجمات مرتدة.

وأتيحت لماركو أسينسيو أخطر فرص إسبانيا في منتصف الشوط، إذ ركض بالكرة في يسار منطقة الجزاء وسدد في الشباك من الخارج.

وجاءت أفضل فرص المغرب قرب نهاية الشوط عندما سدد نايف أكرد برأسه فوق العارضة من مدى قريب.

ويتأهل الفائز إلى دور الثمانية حيث يواجه البرتغال أو سويسرا اللتين تلتقيان في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.

المصدر / وكالات