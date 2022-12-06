"الدعليس" يلتقي إعلاميي الفصائل الفلسطينية.. ماذا قال عن رواتب الموظفين بغزة؟

نظم المكتب الإعلامي الحكومي وديوان رئاسة متابعة العمل الحكومي، لقاءً نخبوياً جمع رئيس متابعة العمل الحكومي عصام الدعليس، وإعلاميي وصحفيي الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، بحضور سلامة معروف رئيس المكتب وعدد من المسؤوليين وقادة العمل الوطني.

وفي مستهل اللقاء، أكد معروف على أن اللقاء جاء ضمن سياسة الانفتاح والتعاون المشترك بين العمل الحكومي والفصائل الفلسطينية وإعلامييها وكافة الشرائح المجتمعية، في سبيل تحقيق الهدف الأسمى وهو تقديم أفضل خدمة للشعب الفلسطيني.

ورحب معروف بالزملاء الصحفيين وممثلي المؤسسات الإعلامية العاملين فيها، مؤكداً على أهمية نقل الرواية الحقيقية والعمل على مواجهة ما يبثه إعلام الاحتلال الإسرائيلي ضد قطاع غزة.

وقال: "نحن اليوم أمام كوكبة من ممثلي إعلام الفصائل الفلسطينية، ونبرق لها بالتحية وخاصة الفصائل التي تحيي انطلاقاتها في هذه الأوقات، وأن يبارك في جهود جميع الفصائل في سبيل الوصول للهدف الذي انطلقوا من أجله وهو تحرير فلسطين".

وقدّم معروف، ضيف اللقاء السيد عصام الدعليس للحديث في الكلمة الرئيسية، موجهاً تحيته إلى اللجنة التنسيقية الإعلامية في الفصائل الفلسطينية.





وفي بداية حديثه، أكد الدعليس على سعادته باللقاء الذي يضم كوكبة من إعلاميي الفصائل، مشيداً في جهودهم في نقل الرواية الفلسطينية الحقيقية.

وقال الدعليس: لقاءنا اليوم مهم وسعيد بوجودي بين أصحاب السلطة الرابعة التي تمثل السلطة الأولى في التأثير"، مشيراً إلى أن هذا اللقاء يمثل اللقاء 68 الذي يعقده مع شرائح المجتمع الفلسطيني منذ توليه رئاسة العمل الحكومي قبل 532 يوماً في خدمة الشعب الفلسطيني.

وفي كلمته، استعرض الدعليس أهم الحقائق والوقائع التي يمر بها العمل الحكومي في القطاع، وما يقدم إلى المواطنين في قطاعات عديدة، أهمها الصحة والتعليم والصناعة وحقوق الموظفين وغيرها.

وأكد على أن العمل الحكومي تواصل بذل جهودها خدمة لشعبنا في قطاع غزة، قائلاً: "سنبقى على هذه الأرض مهما دمر الاحتلال، ومستمرون في تجويد وتحسين الخدمات لشعبنا الفلسطيني وتعزيز صمود الأهالي، وتحسين الرضى الوظيفي".

وأجاب الدعليس على تساؤلات الحضور، وعقب على جميع المداخلات التي تحدث بها الحضور، مستعرضا بالأرقام الجوانب المختلفة لعمل المؤسسات الحكومية خلال الفترة السابقة والتحديات التي واجهتها والعقبات التي تقف في طريقها.

وفي نهاية اللقاء، كرمت اللجنة التنسيقية لإعلاميي الفصائل الاستاذ عصام الدعليس، تكريماً لجهوده في العمل الحكومي.







المصدر / فلسطين أون لاين