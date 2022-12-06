تاريخ المواجهات بين المغرب وإسبانيا

مع اقتراب المباراة بين المغرب وإسبانيا في مونديال قطر، الثلاثاء، نشر الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" على موقعه الرسمي تاريخ المواجهات وحقائق عن الفريقين.

وصعد المغرب في صدارة المجموعة السادسة متفوق على كرواتيا وبلجيكا وكندا، و﻿إسبانيا صعدت كوصيف للمجموعة الخامسة التي تصدرتها اليابان وضمت ألمانيا وكوستاريكا.

وقدم المنتخب المغربي نفسه كأحد أفضل المنتخبات خلال دور المجموعات من كأس العالم في قطر.

وقدم أسود الأطلس خلال الدور الأول أداء رائعا، امتاز بالتوازن الدفاعي والهجومي، وبرز عدة نجوم على رأسهم، سفيان أمرابط، ويوسف النصيري، ونايف أكرد، بجانب نجم باريس سان جيرمان، أشرف حكيمي، وفقا للفيفا.

ويبذل الجهاز الطبي في منتخب المغرب جهودا كبيرة لتجهيز أشرف حكيمي لمواجهة إسبانيا، وذلك بعد أن تحامل على نفسه ولعب مصابا أمام كندا، فيما أصبح، سليم أملاح، جاهزا للمباراة.

مدرب إسبانيا، لويس إنريكي، سيعود للدفع بنجومه الأساسيين خلال المواجهة بعدما أراحهم أمام اليابان، وتحوم الشكوك حول قدرة، سيزار أثبيليكويتا، على اللعب وقد يلعب بدلا عنه، داني كارفاخال.﻿

تاريخ المواجهات

جمعت المنتخبين المغربي والإسباني 3 مباريات سابقة، واحدة منها كانت في نهائيات كأس العالم.

المواجهة الأولى كانت في ملحق تصفيات كأس العالم تشيلي عام 1962، وقد فازت إسبانيا ذهابا في المغرب بهدف، وإيابا في مدريد 3-2 لتتأهل إلى النهائيات.

والمباراة الثالثة بين الطرفين كانت في روسيا 2018 خلال دور المجموعات، وقد انتهت بالتعادل 2-2، وسجل يوسف النصيري، أحد هدفي أسود الأطلس.

أهم أرقام الفريقين

المرة الأخيرة التي تخطت فيها إسبانيا دور الـ16 كانت عام 2010 حين تُوجت باللقب في جنوب أفريقيا.

المغرب يشارك في دور الـ16 للمرة الثانية في تاريخه، الأولى كانت عام 1986 حين خسرت أمام ألمانيا بهدف نظيف.

إسبانيا لعبت خمس مباريات أمام المنتخبات الأفريقية في المونديال، فازت في ثلاث وتعادلت في واحدة وخسرت واحدة وكانت ضد نيجيريا في نسخة فرنسا 1998 بنتيجة 3-2.

المغرب لم يُهزم خلال مبارياتها الأربعة الأخيرة في كأس العالم، فاز في اثنتين وتعادلت في مثليهما، المنتخب الأفريقي الوحيد الذي صمد دون خسارة لخمس مباريات متتالية هو الكاميرون بين عامي 1982 و1990.

التشكيلة المحتملة

المغرب: بونو، حكيمي، أكرد، سايس، مزراوي، صابري، أمرابط، أوناحي، زياش، النصيري، يوفال.﻿

إسبانيا: سيمون، ألبا، لابورت، رودري، أثبيليكويتا أو كارفاخال، بيدري، بوسكيتش، جافي، فيران توريس، أسينسيو، داني أولمو.

وستقام المباراة بين المغرب وإسبانيا، الاثنين، الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي في استاد المدينة التعليمية.

تعليق المدربين

وقال لويس إنريكي، المدير الفني لإسبانيا: "لدينا فكرة واضحة عن المباراة وسنحاول تطبيقها، نحن نلعب في كأس العالم ونلعب ضمن أفضل المنتخبات، المنتخب المغربي تصدر الترتيب في مجموعة صعبة للغاية وهم أفضل المنتخبات في تلك البطولة ويقدمون مستويات رائعة".

بدوره قال وليد الركراكي، المدير الفني للمغرب:﻿ "أعتقد أنها ستكون مباراة صعبة بالنسبة لنا، هم من المنتخبات العالمية والمرشحة للحصول على الكأس، لقد تدربنا وحظينا بيوم إضافي من التحضير لنحاول أن نحقق المفاجأة، لو قمنا بذلك سيكون ذلك أمرا كبيرا".

وأكد الركراكي، الاثنين، أن فريقه يعول على قيمه وجودته ومؤهلاته "لخلق المفاجأة ضد إسبانيا"، الثلاثاء، في الدور ثمن النهائي لمونديال قطر 2022 في كرة القدم.

وقال الركراكي في مؤتمر صحفي عشية المباراة: "نتوقع مباراة صعبة ولكن على غرار مواجهاتنا لكرواتيا وبلجيكا وكندا (في الدور الأول)، قلت للاعبين منذ دخولنا المنافسة في هذه المسابقة أننا سنلعب مباريات نهائية، ستكون المباراة النهائية الرابعة لنا، سندخلها من أجل الفوز على غرار سابقاتها بقيمنا وجودتنا ومؤهلاتنا أيضا (...) ويستحق هذا الإنجاز بذل أقصى الجهود حتى لا نندم، لان الفشل قد يجعلنا نتحسر على هذه الفرصة".

وأعطى مدرب المنتخب الإسباني لويس إنريكي لكل من لاعبيه "فرضا" بالتمرن على تنفيذ ألف ركلة ترجيحية قبل السفر الى قطر لخوض نهائيات كأس العالم، وذلك لأنه مقتنع بأنها ليست يانصيب بل جزءا من اللعبة.

المصدر / فلسطين أون لاين