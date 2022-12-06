فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

تاريخ المواجهات بين المغرب وإسبانيا

مباراة المغرب وإسبانيا في كأس العام 2022

الاحتلال يعتقل 3 فتيات من باحات الأقصى

قرار غير متوقع من دولة قطر للراغبين بزيارتها خلال كأس العالم

وظيفة شاغرة في مؤسسة الإغاثة الإسلامية فرنسا

هل يغيب سفيان أمرابط عن مباراة المغرب وإسبانيا في كأس العالم؟

"حماس" ترسل مذكرة لـ50 سفارة ومؤسسة بالأراضي الفلسطينية المحتلة

عائلة الأسير ناصر أبو حميد تطالب الصليب الأحمر بنقله لمستشفى مدني

وفاة مُعمّر من خان يونس عن عمر ناهز 100 عام

فلسطينيون يتظاهرون ضد سياسة هدم منازلهم بالقدس المحتلة

قرار غير متوقع من دولة قطر للراغبين بزيارتها خلال كأس العالم

06 ديسمبر 2022 . الساعة 15:28 بتوقيت القدس
...
قرار غير متوقع من دولة قطر للراغبين بزيارتها خلال كأس العالم

أعلنت وزارة الداخلية القطرية إلغاء شرط الحصول على بطاقة هيّا من أجل دخول أراضي دولة قطر لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين فيها، من غير حاملي تذاكر المباريات.

وقالت وزارة الداخلية في بيان رسمي، أنه بدءًا من 6 ديسمبر الحالي، سيتم السماح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين فيها بالدخول إلى دولة قطر دون الحاجة للحصول على بطاقة هيّا لغير حاملي تذاكر المباريات، وفقًا للإجراءات الاعتيادية المتبعة في الدخول.

وسيكون بإمكان المواطنين والمقيمين في دول الخليج الدخول إلى قطر من خلال المنافذ الجوية، والمنفذ البري عبر الحافلات، مع إمكانية الدخول عبر المنفذ البري من خلال المركبات الخاصة.

واختتمت وزارة الداخلية بيانها بالتأكيد على أن هذه الخطوة تأتي في سياق جهود دولة قطر لإتاحة الفرصة أمام الزوار من مواطني ومقيمي دول مجلس التعاون الخليجي، للاستمتاع بالأجواء المصاحبة لمباريات مونديال قطر 2022، ومختلف الفعاليات الترفيهية المقامة هناك.

جدير بالذكر أن إشادات كبيرة تلقتها دولة قطر بجهودها في تنظيم مونديال 2022، والذي وصفه العديد من الخبراء والمختصين وأساطير الكرة بالأفضل على مر التاريخ.

المصدر / وكالات
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#دول الخليج #كأس العالم #مونديال قطر #دولة قطر #مونديال قطر 2022

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة