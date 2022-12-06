قرار غير متوقع من دولة قطر للراغبين بزيارتها خلال كأس العالم

أعلنت وزارة الداخلية القطرية إلغاء شرط الحصول على بطاقة هيّا من أجل دخول أراضي دولة قطر لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين فيها، من غير حاملي تذاكر المباريات.

وقالت وزارة الداخلية في بيان رسمي، أنه بدءًا من 6 ديسمبر الحالي، سيتم السماح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين فيها بالدخول إلى دولة قطر دون الحاجة للحصول على بطاقة هيّا لغير حاملي تذاكر المباريات، وفقًا للإجراءات الاعتيادية المتبعة في الدخول.

وسيكون بإمكان المواطنين والمقيمين في دول الخليج الدخول إلى قطر من خلال المنافذ الجوية، والمنفذ البري عبر الحافلات، مع إمكانية الدخول عبر المنفذ البري من خلال المركبات الخاصة.

واختتمت وزارة الداخلية بيانها بالتأكيد على أن هذه الخطوة تأتي في سياق جهود دولة قطر لإتاحة الفرصة أمام الزوار من مواطني ومقيمي دول مجلس التعاون الخليجي، للاستمتاع بالأجواء المصاحبة لمباريات مونديال قطر 2022، ومختلف الفعاليات الترفيهية المقامة هناك.

جدير بالذكر أن إشادات كبيرة تلقتها دولة قطر بجهودها في تنظيم مونديال 2022، والذي وصفه العديد من الخبراء والمختصين وأساطير الكرة بالأفضل على مر التاريخ.

المصدر / وكالات