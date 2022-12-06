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وظيفة شاغرة في مؤسسة الإغاثة الإسلامية فرنسا

06 ديسمبر 2022 . الساعة 15:17 بتوقيت القدس
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وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpeg

نبذة عن المؤسسة/

الإغاثة الإسلامية فرنسا Secours Islamique France (SIF) هي مؤسسة غير حكومية للتضامن الدولي مقرها في فرنسا.

تأسست الإغاثة الإسلامية فرنسا SIF في عام 1991 ، وهي مؤسسة  غير ربحية وغير سياسية تهدف إلى المساعدة والإغاثة وحماية أرواح أولئك الذين تهددهم الكوارث الطبيعية أو النزاعات المسلحة أو الانهيار الاقتصادي وتقدم SIF مساعدتها فيما يتعلق بالتنوع الثقافي ، دون أي تمييز في الأصل أو الدين أو الجنس.

 تأسست الإغاثة الإسلامية فرنسا في فلسطين SIF Palestine Mission في عام 2008 ومنذ ذلك الحين ، أقامت العديد من الأنشطة الملموسة من أجل المساعدة على نطاق واسع وتطوير معرفة شاملة بالسياق المحلي وفهم الاحتياجات المحلية.

وصل إعلان توظيف صادر عن المؤسسة تعلن فيه عن وظيفة ( مدير مشاريع حماية ورعاية الأيتام ) Protection & Orphans Welfare Projects Manager للعمل بمكتب المؤسسة بغزة .

معلومات الوظيفة :

- الموقع: قطاع غزة

- المدة: سنة واحدة (قابلة للتجديد)

- تاريخ البدء: في أقرب وقت ممكن

- المسمى الوظيفي : مدير مشاريع الحماية ورعاية الأيتام: (RE: Ref # 2022/11 / POWPM)

الدور في المؤسسة : يخضع مدير مشاريع الحماية ورعاية الأيتام لإشراف مدير البرامج ، وهو مسؤول عن التنفيذ الصحيح لجميع مشاريع الحماية ويشارك ويفصل جميع المقترحات الفائزة بالإضافة إلى مسؤولية فريق الحماية تحت إشرافه.

مهام الوظيفة :

-  التقييم وكتابة الاقتراحات

-  وضع الاستبيانات المناسبة.

-  تحديد احتياجات المشاريع المختلفة.

- مسؤول عن تحليل وتقييم البيانات التي جمعها الفريق من أجل صياغة مقترحات مناسبة.

- المساعدة في استكمال تقييم الحاجة للاستراتيجية.

- مسودة الإطار المنطقي ، مخطط الهيكل التنظيمي للمشروع ، كرونوجرام واقتراح لمشاريع جديدة.

- المشاركة في وضع ميزانيات المشروع.

- المشاركة في وضع استراتيجية الدولة وفقًا لقطاع التدخل الخاص بها بتوجيه من منسق الوجبات والبرامج ورئيس البعثة.

- الإشراف على تنفيذ أنشطة المشاريع

- الإشراف على التنفيذ السلس لجميع أنشطة مشاريع الحماية التي حددها منسق الوجبات والبرامج.

- القيام بزيارات ميدانية لمتابعة التقدم في تنفيذ الأنشطة وإعطاء التوجيهات المناسبة للفريق الميداني.

- تخطيط الأنشطة حسب التقدم المتوقع للمشروع.

- المراقبة الدقيقة للمراحل الرئيسية للمشاريع (الافتتاح ، التعديلات ، التقييمات ، الإغلاق).

- إقامة وتعزيز الشراكات المحلية لتعزيز وضوح أنشطة المشاريع.

- تنسيق الأنشطة وتوعية الشركاء المحليين في الميدان: تنظيم اجتماعات المراجعة والمشاركة فيها مع الشركاء ، ومتابعة مخرجات الشراكة من أجل الاستفادة من الدروس المستفادة والمساهمة في وضع استراتيجيات جديدة.

- الحفاظ على اتصال منتظم وكبير مع المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية ذات الصلة وتمثيل SIF في مجموعة الحماية.

- عقد اجتماعات التنسيق ومجموعات العمل في غياب منسق البرامج والوجبات.

- المشاركة في توظيف الموظفين الجدد.

- تخطيط وتنظيم العمل الجماعي للفريق.

- بناء قدرات الفريق إذا لزم الأمر.

- اقتراح الدورات التدريبية وورش العمل.

- تقييمات الفريق على أساس منتظم.

- ضمان التنفيذ والمراقبة والتقييم والإبلاغ عن مشاريع الحماية الخاصة بـ SIF تحت إشراف منسق الوجبات والبرامج ؛

- ضمان متابعة داخلية جيدة للمشاريع وفقا لدورة المشروع ، والإطار المنطقي ، والإطار الزمني ، والتقارير والأهداف العامة المحددة بالفعل.

- تقييم وتحديث احتياجات المشروع (الموارد البشرية ، والتمويل ، والخدمات اللوجستية) ، باتباع توجيهات منسق البرامج والوجبات.

- ضمان تقديم التقارير في الوقت المناسب إلى منسق البرامج والوجبات ؛

- التأكد من أن رابطه الهرمي على دراية كاملة بالتغييرات النهائية و / وغيرها من الحقائق المهمة حول المشروع.

-إعداد تقارير الجهات المانحة المؤسسية تحت إشراف منسق البرامج والوجبات.

- تحليل الخبرات السابقة والبناء عليها من أجل مشاركة الدروس المستفادة.

- اقتراح اتجاهات جديدة للمشروع.

المؤهلات والخبرات:

- درجة البكالوريوس في التعاون الدولي أو العمل الإنساني أو العلوم الاجتماعية أو الخدمة الاجتماعية أو علم الاجتماع في مجال ذي صلة وخبرة عمل معادلة

- ما لا يقل عن 5 سنوات من الخبرة المهنية ذات الصلة في المنظمات الدولية غير الحكومية والعمل مع المنظمات الشريكة الوطنية

- خبرة قوية لا تقل عن 3 سنوات في حماية الطفل في البيئات الإنسانية

- الإلمام بالمعايير الدنيا لحماية الطفل في العمل الإنساني والوثائق الأساسية الأخرى المتعلقة بقطاع الإنتاج الأنظف

- مهارة جيدة في إدارة دورة المشروع ومنهجية الإطار المنطقي

- خبرة في إجراء وإدارة البحوث وتحليل البيانات

- القدرة على كتابة تقارير وتقييمات المشروع الواضحة والمعتمدة على أسس جيدة باللغة الإنجليزية

- مهارات مثبتة في الإدارة المالية

- الإلمام الجيد بإجراءات وممارسات الشراء

- مهارات اتصال ممتازة في اللغة الإنجليزية والعربية كتابة وتحدثا.

- المرونة والقدرة على العمل بفعالية بعد ساعات العمل

- مهارات شخصية وتنظيمية وإشرافية قوية

- الالتزام والالتزام بالمواعيد

- مهارات حاسوبية ممتازة (Word ، Excel ، الإنترنت ، البريد الإلكتروني).

- الجودة الشخصية: التواضع والمرونة ، والقدرة على تحديد الأولويات ، والشعور بالمسؤوليات ومهارات التنسيق ، ومهارات التعامل مع الآخرين جيدة جدًا ، والصبر والاستعداد للاستماع إلى الناس ، والنهج المنفتح والجماعي ، والدافع الإنساني القوي.

طريقة التسجيل :

- يُطلب من المرشحين المهتمين إرسال ما يلي:

1- سيرتهم الذاتية .

2- خطاب تحفيز مع المرجع # للوظيفة (كما هو موضح أعلاه) .

3- مرجعين مهنيين لآخر صاحب عمل مع معلومات جهات الاتصال الخاصة بهم.

- يجب إرسال جميع المستندات المذكورة أعلاه  على عنوان البريد الإلكتروني التالي:

[email protected]

- ينتهى التسجيل  الساعة 02:00 مساءً. في 12 ديسمبر 2022

- سيتم اختيار المرشحين الذين يمتلكون الخبرات ذات الصلة فقط.

 

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