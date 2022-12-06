وظيفة شاغرة في مؤسسة الإغاثة الإسلامية فرنسا

نبذة عن المؤسسة/
الإغاثة الإسلامية فرنسا Secours Islamique France (SIF) هي مؤسسة غير حكومية للتضامن الدولي مقرها في فرنسا.
تأسست الإغاثة الإسلامية فرنسا SIF في عام 1991 ، وهي مؤسسة غير ربحية وغير سياسية تهدف إلى المساعدة والإغاثة وحماية أرواح أولئك الذين تهددهم الكوارث الطبيعية أو النزاعات المسلحة أو الانهيار الاقتصادي وتقدم SIF مساعدتها فيما يتعلق بالتنوع الثقافي ، دون أي تمييز في الأصل أو الدين أو الجنس.
تأسست الإغاثة الإسلامية فرنسا في فلسطين SIF Palestine Mission في عام 2008 ومنذ ذلك الحين ، أقامت العديد من الأنشطة الملموسة من أجل المساعدة على نطاق واسع وتطوير معرفة شاملة بالسياق المحلي وفهم الاحتياجات المحلية.
وصل إعلان توظيف صادر عن المؤسسة تعلن فيه عن وظيفة ( مدير مشاريع حماية ورعاية الأيتام ) Protection & Orphans Welfare Projects Manager للعمل بمكتب المؤسسة بغزة .
معلومات الوظيفة :
- الموقع: قطاع غزة
- المدة: سنة واحدة (قابلة للتجديد)
- تاريخ البدء: في أقرب وقت ممكن
- المسمى الوظيفي : مدير مشاريع الحماية ورعاية الأيتام: (RE: Ref # 2022/11 / POWPM)
الدور في المؤسسة : يخضع مدير مشاريع الحماية ورعاية الأيتام لإشراف مدير البرامج ، وهو مسؤول عن التنفيذ الصحيح لجميع مشاريع الحماية ويشارك ويفصل جميع المقترحات الفائزة بالإضافة إلى مسؤولية فريق الحماية تحت إشرافه.
مهام الوظيفة :
- التقييم وكتابة الاقتراحات
- وضع الاستبيانات المناسبة.
- تحديد احتياجات المشاريع المختلفة.
- مسؤول عن تحليل وتقييم البيانات التي جمعها الفريق من أجل صياغة مقترحات مناسبة.
- المساعدة في استكمال تقييم الحاجة للاستراتيجية.
- مسودة الإطار المنطقي ، مخطط الهيكل التنظيمي للمشروع ، كرونوجرام واقتراح لمشاريع جديدة.
- المشاركة في وضع ميزانيات المشروع.
- المشاركة في وضع استراتيجية الدولة وفقًا لقطاع التدخل الخاص بها بتوجيه من منسق الوجبات والبرامج ورئيس البعثة.
- الإشراف على تنفيذ أنشطة المشاريع
- الإشراف على التنفيذ السلس لجميع أنشطة مشاريع الحماية التي حددها منسق الوجبات والبرامج.
- القيام بزيارات ميدانية لمتابعة التقدم في تنفيذ الأنشطة وإعطاء التوجيهات المناسبة للفريق الميداني.
- تخطيط الأنشطة حسب التقدم المتوقع للمشروع.
- المراقبة الدقيقة للمراحل الرئيسية للمشاريع (الافتتاح ، التعديلات ، التقييمات ، الإغلاق).
- إقامة وتعزيز الشراكات المحلية لتعزيز وضوح أنشطة المشاريع.
- تنسيق الأنشطة وتوعية الشركاء المحليين في الميدان: تنظيم اجتماعات المراجعة والمشاركة فيها مع الشركاء ، ومتابعة مخرجات الشراكة من أجل الاستفادة من الدروس المستفادة والمساهمة في وضع استراتيجيات جديدة.
- الحفاظ على اتصال منتظم وكبير مع المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية ذات الصلة وتمثيل SIF في مجموعة الحماية.
- عقد اجتماعات التنسيق ومجموعات العمل في غياب منسق البرامج والوجبات.
- المشاركة في توظيف الموظفين الجدد.
- تخطيط وتنظيم العمل الجماعي للفريق.
- بناء قدرات الفريق إذا لزم الأمر.
- اقتراح الدورات التدريبية وورش العمل.
- تقييمات الفريق على أساس منتظم.
- ضمان التنفيذ والمراقبة والتقييم والإبلاغ عن مشاريع الحماية الخاصة بـ SIF تحت إشراف منسق الوجبات والبرامج ؛
- ضمان متابعة داخلية جيدة للمشاريع وفقا لدورة المشروع ، والإطار المنطقي ، والإطار الزمني ، والتقارير والأهداف العامة المحددة بالفعل.
- تقييم وتحديث احتياجات المشروع (الموارد البشرية ، والتمويل ، والخدمات اللوجستية) ، باتباع توجيهات منسق البرامج والوجبات.
- ضمان تقديم التقارير في الوقت المناسب إلى منسق البرامج والوجبات ؛
- التأكد من أن رابطه الهرمي على دراية كاملة بالتغييرات النهائية و / وغيرها من الحقائق المهمة حول المشروع.
-إعداد تقارير الجهات المانحة المؤسسية تحت إشراف منسق البرامج والوجبات.
- تحليل الخبرات السابقة والبناء عليها من أجل مشاركة الدروس المستفادة.
- اقتراح اتجاهات جديدة للمشروع.
المؤهلات والخبرات:
- درجة البكالوريوس في التعاون الدولي أو العمل الإنساني أو العلوم الاجتماعية أو الخدمة الاجتماعية أو علم الاجتماع في مجال ذي صلة وخبرة عمل معادلة
- ما لا يقل عن 5 سنوات من الخبرة المهنية ذات الصلة في المنظمات الدولية غير الحكومية والعمل مع المنظمات الشريكة الوطنية
- خبرة قوية لا تقل عن 3 سنوات في حماية الطفل في البيئات الإنسانية
- الإلمام بالمعايير الدنيا لحماية الطفل في العمل الإنساني والوثائق الأساسية الأخرى المتعلقة بقطاع الإنتاج الأنظف
- مهارة جيدة في إدارة دورة المشروع ومنهجية الإطار المنطقي
- خبرة في إجراء وإدارة البحوث وتحليل البيانات
- القدرة على كتابة تقارير وتقييمات المشروع الواضحة والمعتمدة على أسس جيدة باللغة الإنجليزية
- مهارات مثبتة في الإدارة المالية
- الإلمام الجيد بإجراءات وممارسات الشراء
- مهارات اتصال ممتازة في اللغة الإنجليزية والعربية كتابة وتحدثا.
- المرونة والقدرة على العمل بفعالية بعد ساعات العمل
- مهارات شخصية وتنظيمية وإشرافية قوية
- الالتزام والالتزام بالمواعيد
- مهارات حاسوبية ممتازة (Word ، Excel ، الإنترنت ، البريد الإلكتروني).
- الجودة الشخصية: التواضع والمرونة ، والقدرة على تحديد الأولويات ، والشعور بالمسؤوليات ومهارات التنسيق ، ومهارات التعامل مع الآخرين جيدة جدًا ، والصبر والاستعداد للاستماع إلى الناس ، والنهج المنفتح والجماعي ، والدافع الإنساني القوي.
طريقة التسجيل :
- يُطلب من المرشحين المهتمين إرسال ما يلي:
1- سيرتهم الذاتية .
2- خطاب تحفيز مع المرجع # للوظيفة (كما هو موضح أعلاه) .
3- مرجعين مهنيين لآخر صاحب عمل مع معلومات جهات الاتصال الخاصة بهم.
- يجب إرسال جميع المستندات المذكورة أعلاه على عنوان البريد الإلكتروني التالي:
- ينتهى التسجيل الساعة 02:00 مساءً. في 12 ديسمبر 2022
- سيتم اختيار المرشحين الذين يمتلكون الخبرات ذات الصلة فقط.