هل يغيب سفيان أمرابط عن مباراة المغرب وإسبانيا في كأس العالم؟

سيطر القلق على صفوف المنتخب المغربي قبل ساعات من مواجهة إسبانيا في ثُمن نهائي مونديال قطر 2022، بسبب الإصابة التي تعرض لها سفيان أمرابط، نجم أسود الأطلس في الظهر، ليشوب الغموض موقفه من المشاركة في المباراة.

وعانى سفيان أمرابط من انزعاجات في الظهر جعلته يواجه خطر الغياب عن المشاركة في مواجهة إسبانيا، بينما يسابق الجهاز الطبي للمنتخب المغربي الزمن من أجل تحضير اللاعب، وجعله جاهزًا من الناحية البدنية لمواجهة "الماتادور".

وذهب أمرابط البالغ من العمر 26 عامًا، إلى المستشفى من أجل إجراء الفحوص الطبية اللازمة، حيث أكد اللاعب المحترف في صفوف فيورنتينا الإيطالي، أنه سيعمل المستحيل من أجل اللحاق بالمباراة.

ويعد اللاعب المحترف في الدوري الإيطالي أحد أبرز عناصر المدرب وليد الركراكي في مونديال قطر 2022، وسط معلومات تؤكد رغبة ناديي ليفربول وتوتنهام هوتسبير في الحصول على خدماته خلال الشتاء المقبل.

جدير بالذكر أن المنتخب المغربي أنهى دور المجموعات في صدارة المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط حصدها من تعادل مع كرواتيا 0-0، وفوز على بلجيكا 2-0، ثم انتصار على كندا 2-1، فيما احتلت إسبانيا وصافة المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط بعد فوز على كوستاريكا 7-0، وتعادل مع ألمانيا 1-1، ثم خسارة مفاجئة أمام اليابان 1-2.

المصدر / وكالات