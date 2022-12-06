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روسيا تردّ على قرار الغرب بوضع سقف لسعر برميلها بآلية جديدة

06 ديسمبر 2022 . الساعة 14:00 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

صرّح نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك بأنه يتم تطوير آلية تحظر على الشركات الروسية تداول النفط باستخدام سقف السعر، وذلك ردا على قرار الغرب وضع سقف لسعر برميل النفط الروسي.

وقال نوفاك للصحفيين اليوم الثلاثاء، ردا على سؤال حول آلية حظر استخدام سقف الأسعار للشركات الروسية: "نعمل على تطويرها، متأكد من أن الآلية ستعمل قبل نهاية العام الجاري".

وشدّد المسؤول الروسي على أن الطلب على النفط الروسي كان وسيظل موجودًا وستشهد السوق تغيرًا في سلاسل التوريد، وذلك بعد فرض سقف على سعر البرميل الروسي.

وأمس دخلت عقوبات غربية على النفط الروسي المنقول بحرًا حيز التنفيذ، كذلك فرضت دول مجموعة السبع وأستراليا والاتحاد الأوروبي حدًا لسعر النفط الروسي المنقول بحريًا بقيمة 60 دولارًا للبرميل.

المصدر / وكالات
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#روسيا #النفط #ألكسندر نوفاك #الشركات الروسية

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