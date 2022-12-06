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طالع الروابط.. الإعلان عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأربعاء

06 ديسمبر 2022 . الساعة 13:09 بتوقيت القدس
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معبر رفح البري الرابط مع جمهورية مصر العربية

أعلنت هيئة المعابر والحدود في وزارة الداخلية، عن آلية السفر عبر معبر رفح الحدودي يوم غد الأربعاء.

وقالت الهيئة إن السفر سيكون للحافلتين الأولى، والثانية حتى الرقم (100) من كشف المسافرين رقم (2022/40) اضغط هنا، والحافلة الرابعة من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/47)، اضغط هنا.

ودعت المسافرين للتواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، وإحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، وتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

كما ودعت لإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر، وضرورة تسوية أوضاع الأجانب والمغتربين لدى إدارة شؤون الأجانب بوزارة الداخلية قبل موعد مغادرتهم القطاع، ولن يسمح بالسفر لمن لا يستكمل إجراءاته.

المصدر / فلسطين أون لاين
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