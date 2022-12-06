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السنوار: "الأونروا" تتنصل من استحقاقاتها تجاه اللاجئين ذوي الاحتياجات الخاصة

06 ديسمبر 2022 . الساعة 12:44 بتوقيت القدس
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"الأونروا" تتنصل من استحقاقاتها تجاه اللاجئين ذوي الاحتياجات الخاصة

استنكر نائب رئيس اللجنة الشعبية في مخيم خان يونس، عماد السنوار، قيام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" بقطع المساعدات عن جمعية خان يونس للتأهيل والتدريب والتي ترعي اللاجئين ذوي الاحتياجات الخاصة.

واعتبر السنوار خلال وقفة احتجاجية نظمتها جمعية خان يونس للتأهيل والتدريب، أن هذا الإجراء سيزيد من معاناة اللاجئين في ظل سوء الوضع الاقتصادي الذي يعيشه اللاجئين في قطاع غزة جراء الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة.

وأوضح أن غياب مراكز التأهيل في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، لاستقبال ذوي الاحتياجات الخاصة تجعل هذه الفئة من الطلاب حالة مهمشة تقلل فرصهم في التعليم وفي تطوير قدراتهم والاندماج في المجتمع، ما يجعلهم أكثر عرضة للحرمان من أبسط الحقوق الخاصة بهم، وهو ما يجبرهم على البقاء أسرى المنازل المغلقة.

وطالب السنوار الدول والجهات المانحة لتحمل مسؤولياتها السياسية والقانونية والأخلاقية لتمويل وكالة الأونروا كمؤسسة معنية بتخفيف معاناة اللاجئين لحين عودتهم إلى أراضيهم التي هجروا منها منذ العام 1948.

المصدر / فلسطين أون لاين
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