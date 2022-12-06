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ويصور منشآت في طوباس

الاحتلال يسلم إخطارات وقف بناء سلفيت

06 ديسمبر 2022 . الساعة 12:17 بتوقيت القدس
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الاحتلال يسلم إخطارات وقف بناء سلفيت

سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إخطارات وقف بناء في سلفيت، وشرعت بتصوير منشآت في طوباس.

وسلمت قوات الاحتلال، 10 إخطارات وقف عمل وبناء في المنطقة الشرقية، والجنوبية الشرقية لبلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت.

وأوضحت مصادر محلية أن قوات الاحتلال سلّمت 5 اخطارات وقف عمل وبناء لمنازل مأهولة بالسكان، و 4 أخرى لمنازل قيد الانشاء، وإخطارا لأرض تجري فيها أعمال حفريات، وذلك في المناطق المسماه " خلة اللقرن"، و" دار الضرب"، و"الميدان".

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كما داهمت قوات الاحتلال، منطقة الرأس الأحمر جنوب شرق طوباس، وشرعت بتصوير منشآت للمواطنين.

وبدأت إحدى المركبات التابعة لسلطات الاحتلال بمداهمة المنطقة وشرعت بتصوير عدة خيام سكنية للمواطنين، بالإضافة إلى تصوير طريق زراعية يعمل المزارعون على تأهيلها في المنطقة.

وفي الأغوار أجرت قوات الاحتلال، تدريبات عسكرية في عدة مناطق، منها: منطقة "الشق" في خربة الفارسية، بالإضافة إلى خربة سمرة.

وأقام الجنود خياما في الأراضي الزراعية للمواطنين ويعيقون عمليات حراثة الأراضي، ما يؤدي لإتلاف المحاصيل الزراعية في المنطقة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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