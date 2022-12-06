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الجزيرة تقاضي الاحتلال في "الجنائية الدولية" بتهمة اغتيال "أبو عاقلة"

06 ديسمبر 2022 . الساعة 10:58 بتوقيت القدس
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شيرين أبو عاقلة مراسلة قناة الجزيرة

أعلنت شبكة الجزيرة الإعلامية اليوم الثلاثاء، رفع قضية اغتيال الزميلة شيرين أبو عاقلة -من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي- إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

ويأتي هذا الإجراء بعد مرور 6 أشهر منذ الاغتيال الوحشي لشيرين، قام خلالها الفريق القانوني للشبكة بتحقيق دقيق ومفصل في القضية، وكشف عن أدلة جديدة تستند إلى روايات شهود عيان وفحص لعدد كبير من مقاطع الفيديو والأدلة الجنائية المتعلقة بالقضية.

ووفق بيان صادر عنها، أكدت الجزيرة أنها تبرز في الملف المرفوع إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن الأدلة الجديدة المقتبسة من تصريحات الشهود ولقطات الفيديو تظهر بوضوح أن شيرين وزملاءها تعرضوا لإطلاق نار مباشر من قبل قوات الاحتلال، وأن ادعاء السلطات الإسرائيلية، بأنها قُتلت خطأ خلال تبادل لإطلاق النار، لا أساس له.

وأشارت الشبكة إلى أن الأدلة -المقدمة إلى مكتب المدعي العام- تؤكد أنه لم يكن هناك أي اشتباك أو إطلاق نار بالمنطقة التي كانت فيها شيرين، باستثناء الطلقات التي استهدفتها وزملاءها بشكل مباشر من قبل قوات الاحتلال. وكان الصحافيون في مكان مرئي بوضوح، ويسيرون ضمن مجموعة ببطء على الطريق، مرتدين ستراتهم وخوذهم الإعلامية المميزة، ولم يكن هناك أشخاص آخرون.

وتقوض هذه الأدلة -التي تقدم اليوم للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية- ما خلص إليه تحقيق الجيش الإسرائيلي، وتشير إلى أن هذا القتل المتعمد كان جزءًا من حملة أوسع لاستهداف الجزيرة وإسكاتها، وفق البيان.

وعبرت الجزيرة عن ترحيبها باهتمام المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان والهيئات المدافعة عن حرية الإعلام، بالقضية. ومواصلتها الدعوة لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة البشعة.

ولفتت الشبكة إلى أنها تنظم -بعد تقديم الملف- مؤتمراً صحافياً في لاهاي، يحضره ممثلون من الفريق القانوني للجزيرة، وأفراد من عائلة الراحلة، وصحافيون، ومسؤولون من منظمات حقوقية وهيئات مدافعة عن حرية الإعلام.

وقد جددت شبكة الجزيرة الإعلامية التزامها بتحقيق العدالة لشيرين، عبر اتخاذ كل الإجراءات والسبل المتاحة لمحاسبة القتلة.

المصدر / الجزيرة
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