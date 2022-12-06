سانتوش ينتقد تصرف رونالدو

أقرَّ مدرب المنتخب البرتغالي فرناندو سانتوش أمس أنه لم يكن راضيًا عن تصرّف نجمه كريستيانو رونالدو الذي بدا غاضبًا عند استبداله في المباراة الأخيرة من دور المجموعات في مونديال قطر 2022 ضد كوريا الجنوبية الجمعة الفائت.

خرج رونالدو عند الدقيقة 65 خلال الهزيمة 2-1 أمام كوريا الجنوبية وظهر بداية أنه يقوم بإيماءات تجاه لاعب كوري جنوبي، لكن وسائل الإعلام البرتغالية عرضت مشاهد قالت فيها إن المهاجم استخدم كلمات بذيئة معترضًا على قرار سانتوش.

خلال مؤتمر صحافي أمس على هامش المباراة ضد سويسرا اليوم في الدور ثمن النهائي، قال سانتوش ردًا على سؤال عن رد فعله تجاه تلك المشاهد "أجبت بعد المباراة وسأفعل ذلك مرة أخرى لآن. لا أعرف أي شيء عما حدث على أرض الملعب، لقد رأيته يتجادل مع لاعب كوري. لا أريد التحدث عن ذلك بعد الآن ولكن عن مباراة الغد. ولكن رأيت المشاهد ولم تعجبني أبدًا...لم تعجبني أبدًا".

وتابع "لقد سُويّت هذه الامور، نحلّها في الداخل وقد انتهت. وصلنا الى نهاية فيما خص هذه المسألة والآن نفكر بمباراة الثلاثاء والجميع يركز على التحضيرات".

لا يزال دور رونالدو كأساسي في الفريق موضوعًا ساخنًا بين مشجعي البرتغال، لكن سانتوش قال إنه لم يعر انتباهًا للجدل أو لاستطلاعات الرأي على الإنترنت حول هذه المسألة.

وقد أظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة "أ بولا" البرتغالية واسعة الانتشار أن 70% من المشاركين لا يريدون مشاركة رونالدو أساسيًا ضد سويسرا.

أردف سانتوش "أنا لا أقرأ هذا النوع من المواد، ليست قلة احترام، لكن ببساطة لدينا ثلاثة أيام للتدريب من أجل مباراة وأنا لا أنظر إلى أنواع أخرى من الأخبار. نحن نركز على المباراة المقبلة".

المصدر / أ ف ب