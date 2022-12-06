جواد الياميق.. عاشق فلسطين وحامل علمها في المونديال

غزة/ إبراهيم أبو شعر:

من بين نجوم منتخب المغرب المشارك في نهائيات كأس العالم 2022 المقامة في دولة قطر، برز النجم جواد الياميق بمبادرة رائعة أثلجت صدور الجماهير العربية، حين اختار رفع علم فلسطين للاحتفال به بتأهل "أسود الأطلس" إلى الدور الثاني.

كانت الفرحة طاغية في ملعب الثمامة، عقب الفوز على كندا وضمان الصعود للدور الثاني، سواء في مدرجاته التي اكتست باللون الأحمر والإعلام المغربية والفلسطينية، أو داخل الميدان، الذي شهد احتفالات كبيرة لنجوم المنتخب المغربي.

كان أكثر ما لفت الانتباه هو حمل أحد لاعبي المنتحب المغربي علم فلسطين، والطواف فيه داخل الملعب بفرحة غامرة، وسط تصفيق من الجماهير ومشاركة من بعض زملائه الذين شاركوه حمل العلم.

فمن هو جواد الياميق، الذي أفرح الفلسطينيين والعرب، وأغاظ الإعلام الإسرائيلي، الذي لم تمر عليه تلك اللقطة الخالدة مرور الكرام؟

إبن مدينة الثوار

ولد جواد الياميق في 29 فبراير عام 1992، في مدينة وادي زم، التي تقع وسط المغرب، والتي تلقب بمدينة الثورة والشهداء، كيف لا وهي التي ثارت على المحتل الفرنسي قبل الاستقلال عام 1956، وكانت شوكة في حلق الغزاة، ليتشرب أبنائها وأحفادهم من بعدهم الوطنية وكره المحتلين.

حتى يومنا هذا لا يتردد أبناء وادي زم على الخروج باستمرار في مظاهرات وفعاليات تضامنية مع الشعب الفلسطيني، في كل مرة يُصعّد فيها الاحتلال الإسرائيلي جرائمه بحق الشعب الفلسطيني في غزة والقدس وسائر مدن فلسطين.

على الصعيد الرياضي بدأ جواد الياميق مسيرته مع فريق أولمبيك خريبكة عام 2012، وسرعان ما لففت موهبته وقدراته في خط الدفاع، انتباه نادي الرجاء البيضاوي العريق، فتعاقد معه عام 2016، ليصبح أحد أبرز نجومه، ليلتحق سريعاً بصفوف المنتخب المغربي.

بعد موسمين مميزين مع الرجاء بدأت رحلة الاحتراف خارج المغرب لجواد، فانتقل لنادي جنوى الإيطالي عام 2018، والذي أعاره بعد ذلك لناد إيطالي آخر هو بيروجيا، ثم قرر تغيير الأجواء وانتقل لنادي ريال سرقسطة الإسباني على سبيل الإعارة أيضاً.

في عام 2020، انتقل جواد الياميق بشكل نهائي لنادي بلد الوليد الإسباني، ليكون الفرق الأوروبي الرابع الذي يدافع عن ألوانه، ويعد حالياً أحد عناصره المهمة، لينال ثقة مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي الذي استدعاه لقائمة "أسود الأطلس" في مونديال قطر 2022.

المسيرة الدولية

كان عام 2017 شاهداً على الظهور الأول لجواد الياميق مع منتخب المغرب، حين استدعاه المدرب الفرنسي استدعي هيرفي رينارد لتعويض غياب قائد "أسود الأطلس" المخضرم المهدي بن عطية.

لعب الياميق أول مباراة له بقميص منتخب المغرب يوم 24 مارس 2017، ضد بوركينا فاسو في الملعب الكبير في مراكش، وبعد أربعة أيام تواحد في التشكيلة الأساسية المنتخب التونسي التي انتهت بفوز المغرب 1-0، والتي أظهر جواد فيها أداء دفاعياً مميزاً.

منذ ذلك الحين ظل اسم جواد الياميق حاضراً في التشكيلة المغربية، حتى وإن كان لا يشارك بصفقة منتظمة في المباريات، إلا أنه يتواجد بشكل دائم، وينال ثقة المدربين الذين تعاقبوا على قيادة المنتخب المغربي، بفضل تألقه والتزامه وانضباطه.