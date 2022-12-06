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ديوان الموظفين في غزة يعلن عن وظيفة شاغرة في المجلس التشريعي

06 ديسمبر 2022 . الساعة 12:00 بتوقيت القدس
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إعلان توظيف صادر عن ديوان الموظفين بغزة يعلن فيه عن وظيفة منسق لجان وفق الاعلان الخارجي رقم 15/2022 للعمل بالمجلس التشريعي الفلسطيني.

التخصصات المطلوبة

1- بكالوريوس إدارة أعمال.

2- بكالوريوس الادارة والريادة .

3- بكالوريوس إدارة الأعمال الالكترونية .

4- بكالوريوس إدارة تكنولوجية .

5- بكالوريوس تكنولوجيا إدارة أعمال .

6- بكالوريوس نظم معلومات إدارية ( كلية الإدارة والتمويل)

7- بكالوريوس الادارة الالكترونية .

طريقة التسجيل

- للتسجيل للوظيفة عبر الخدمات الالكترونية من خلال الضغط ( هنا )

- ينتهى التسجيل بتاريخ 19/12/2022

- لمزيد من التفاصيل عن الوظيفة المذكورة أعلاه من خلال صور الإعلان المُرفقة بالأسفل.

 

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