ديوان الموظفين في غزة يعلن عن وظيفة شاغرة في المجلس التشريعي

إعلان توظيف صادر عن ديوان الموظفين بغزة يعلن فيه عن وظيفة منسق لجان وفق الاعلان الخارجي رقم 15/2022 للعمل بالمجلس التشريعي الفلسطيني.
التخصصات المطلوبة
1- بكالوريوس إدارة أعمال.
2- بكالوريوس الادارة والريادة .
3- بكالوريوس إدارة الأعمال الالكترونية .
4- بكالوريوس إدارة تكنولوجية .
5- بكالوريوس تكنولوجيا إدارة أعمال .
6- بكالوريوس نظم معلومات إدارية ( كلية الإدارة والتمويل)
7- بكالوريوس الادارة الالكترونية .
طريقة التسجيل
- للتسجيل للوظيفة عبر الخدمات الالكترونية من خلال الضغط ( هنا )
- ينتهى التسجيل بتاريخ 19/12/2022
- لمزيد من التفاصيل عن الوظيفة المذكورة أعلاه من خلال صور الإعلان المُرفقة بالأسفل.