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مطلوب سائق تجاري للعمل في شركة للسيراميك بمدينة غزة

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مطلوب سائق تجاري للعمل في شركة للسيراميك بمدينة غزة

06 ديسمبر 2022 . الساعة 09:23 بتوقيت القدس
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وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpeg

إعلان توظيف صادر عن شركة اخوان اسليم للسيراميك تعلن فيه عن حاجتها لتعيين سائق تجاري ، عدد 1 ، وفقاً لما يلي:

مهام الوظيفة

1.المحافظة على مركبات الشركة.

2.نقل البضائع والعمال من وإلى موقع العمل .

3.تحميل وتنزيل البضائع للزبائن .

5.القيام بأية مهمة ذات صلة وحسب طلب المسؤول المباشر .

شروط الوظيفة :

1.حاصل على رخصة قيادة مركبة تجارية.

2.خبرة لا تقل عن سنتين في قيادة المركبات التجارية .

3.مهارات عالية في الاتصال والتواصل مع فريق العمل.

4.أن يكون المتقدم لا يعمل في أي وظيفة أخرى .

5.قدرة على تحمل ضغط العمل .

6. يفضل ان يكون من سكان مدينة غزة - بعمر من 28 الى 35سنة

ملاحظات هامة

- للمهتمين ومن يجدون في نفسهم الكفاءة والرغبة في التقدم للوظيفة  ، زيارة مقر الشركة .

- مكان العمل : شركة اخوان اسليم للسيراميك - غزة عسقولة

- ملاحظة : سيتم الاتصال فقط بالأشخاص المؤهلين لدخول المقابلة ، و تعتذر الشركة مقدماً لمن لم يحالفهم الحظ .

- آخر موعد لتلقى الطلبات : الساعة الثانية مساء يوم الأثنين الموافق 12/12/2022

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