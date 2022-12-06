مطلوب سائق تجاري للعمل في شركة للسيراميك بمدينة غزة

إعلان توظيف صادر عن شركة اخوان اسليم للسيراميك تعلن فيه عن حاجتها لتعيين سائق تجاري ، عدد 1 ، وفقاً لما يلي:
مهام الوظيفة
1.المحافظة على مركبات الشركة.
2.نقل البضائع والعمال من وإلى موقع العمل .
3.تحميل وتنزيل البضائع للزبائن .
5.القيام بأية مهمة ذات صلة وحسب طلب المسؤول المباشر .
شروط الوظيفة :
1.حاصل على رخصة قيادة مركبة تجارية.
2.خبرة لا تقل عن سنتين في قيادة المركبات التجارية .
3.مهارات عالية في الاتصال والتواصل مع فريق العمل.
4.أن يكون المتقدم لا يعمل في أي وظيفة أخرى .
5.قدرة على تحمل ضغط العمل .
6. يفضل ان يكون من سكان مدينة غزة - بعمر من 28 الى 35سنة
ملاحظات هامة
- للمهتمين ومن يجدون في نفسهم الكفاءة والرغبة في التقدم للوظيفة ، زيارة مقر الشركة .
- مكان العمل : شركة اخوان اسليم للسيراميك - غزة عسقولة
- ملاحظة : سيتم الاتصال فقط بالأشخاص المؤهلين لدخول المقابلة ، و تعتذر الشركة مقدماً لمن لم يحالفهم الحظ .
- آخر موعد لتلقى الطلبات : الساعة الثانية مساء يوم الأثنين الموافق 12/12/2022