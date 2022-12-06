الاحتلال يعتقل فلسطينيين ويقتحم منازل أسرى في الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، فلسطينيَين من الضفة الغربية، فيما اقتحمت منازل أسرى محررين.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمود النجار من قرية بورين جنوب نابلس بالضفة الغربية.

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وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال عضو الهيئة الإدارية لمؤسسة إبداع، شهاب مزهر من مخيم الدهيشة.

وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال منازل أسرى محررين في بلدة عرابة قضاء جنين وهم، "مصطفى الشيباني، أبو جاسر الشيباني، طارق قعدان، رامي لحلوح، ثابث المرداوي، وجعفر عز الدين".

المصدر / فلسطين أون لاين