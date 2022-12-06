الجماهير المغربية تشكر الفلسطينيين على تشجيعهم ومؤازرتهم لمنتخبهم

الدوحة/ مؤمن الكحلوت:

تأمل الجماهير المغربية بمواصلة منتخبها لنتائجه الرائعة في بطولة كأس العالم (مونديال قطر 2022)، عندما تواجه منتخب إسبانيا اليوم، في دور الـ16 من المسابقة.



وأبدت الجماهير المغربية سعادتها بالنتائج التي حققها المنتخب المغربي في المسابقة، ورفع الكثير منهم أعلام فلسطين خلال احتفالاتهم على مدار الأيام الماضية.



خلال جولة لمراسل " فلسطين أون لاين " بين الجماهير المغربية، جميعهم شكروا الجماهير الفلسطينية عل تشجيعهم للمنتخب المغربي، ومؤازرتهم له سواء في المدرجات أو عبر الشاشات في فلسطين.



وأشعل المشجعون المغاربة حماسة المدرجات بهتافاتهم في المباريات السابقة، ورفع العديد منهم علم فلسطين خلال المباراة وفي الفعاليات المصاحبة لها، وارتدى آخرون قمصاناً طُبع عليها العلم الفلسطيني بالإضافة إلى الكوفية الفلسطينية، وطافوا بها شوارع العاصمة القطرية الدوحة.



وقال أحد المشجعين المغاربة، "حب فلسطين في قلوبنا.. ونزرعه في أطفالنا منذ الصغر"، في حين قال أخر " لم يكن غريباً تشجيع الفلسطينين لنا.. فنحن أخوة وجميع المغاربة ضد التطبيع".



ورددت الجماهير المغربية هتافات لفلسطين، خلال احتفالاتهم في شوارع الدوحة، وفي سوق واقف الشعبي، ومنها " فلسطين .. فلسطين الحبيبة .. فلسطين" كما أكد عدد كبير منهم بتواجد العلم الفلسطيني في جميع مباريات المغرب، كأقل واجب اتجاه القضية الفلسطينية، التي ظهرت بشكل قوي وإيجابي في مونديال قطر، وهو ما يمثل مكسباً هاماً "صفعة للاحتلال" وإبرازاً للتضامن الشعبي العربي مع فلسطين.



ورد مشجعاً لمراسل فلسطين " قلبي ينبض بحب فلسطين .. فلسطين قضية كل العرب والمغاربة"، نشكر كل الفلسطينين في غزة والضفة والقدس على تشجيعهم لنا .. وهو ليس بغريب عليهم".



وشاهدت الجماهير المغربية بعض الفيديوهات والصور على مواقع التواصل الاجتماعي، تفاعل الجماهير الفلسطينية مع فوز المغرب في المباريات السابقة، وهتافهم للمنتخب المغربي وترديدهم بعض الشعارات المؤيدة للمغرب.



ويُواجه المنتخب المغربي نظيره الإسباني غداً في الدور ربع النهائي من المسابقة، وتُعول الجماهير العربية عليه لتحقيق إنجاز والوصول لإدوار متقدمة، بعدما ودعت المنتخبات العربية ( قطر والسعودية وتونس " المسابقة من دور المجموعات.



وشهدت بطولة كأس العالم تضامن كبير مع الشعب الفلسطيني، حتي أطلق عليه " مونديال فلسطين "، كما رفض عدد كبير من المشجعين التعامل مع الإعلام الإسرائيلي، تعبيراً منهم عن رفض التطبيع والتعامل مع الاحتلال الإسرائيلي.