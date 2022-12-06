فيديو: رقصة السامبا البرازيلية تثير إعجاب المشاهدين

الدوحة/ مؤمن الكحلوت:

احتفل لاعبو المنتخب البرازيلي عقب تسجيل الأهداف الأربعة في مرمى منتخب كوريا الجنوبية أمس في الدور ثمن النهائي من بطولة كأس العالم، برقصات مختلفة وبطريقة أثارت إعجاب المتابعين.

كما شارك " تيتي" المدير الفني لمنتخب السليساو، الرقص مع لاعبيه بعد تسجيل الهدف الثاني بقدم النجم نيمار، برقصة جديدة، أمتعت الجماهير الحاضرة للقاء.

وتفاعلت الجماهير سواء الحاضرة في الملعب أو في التجمعات المختلفة بالدوحة، مع أهداف البرازيل ورقصات السامبا، التي كان يؤديها اللاعبون بعد تسجيل الأهداف، ورسمت الإبتسامة على شفاههم.

كان لاعبو المنتخب البرازيلي قد أعدوا 10 رقصات مختلفة قبل بداية المونديال، وقرروا الاحتفال بها بعد تسجيل الأهداف.

وفي سياق منفصل، حرص لاعبو منتخب البرازيل على دعم إسطورة السامبا بيليه وذلك برفع لافتة تحمل صورته قبل مواجهة كوريا الجنوبية في المونديال أمس.

ويعيش بيليه أوقاتا صعبة بسبب تدهور حالته الصحية على خلفية الإصابة بالسرطان، حيث يتصدر النجم البرازيلي قائمة هدافي منتخب بلاده عبر التاريخ برصيد 77 هدفا وبفارق هدف واحد عن نيمار الوصيف، كما حمل الجوهرة لقب كأس العالم 3 مرات.

يذكر أن منتخب البرازيل اكتسح منتخب كوريا الجنوبية بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، ليتأهل لمواجهة كرواتيا في الثمانية من المسابقة.