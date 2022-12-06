إدارة الشاطئ توافق على رحيل لاعب فريق كرة القدم

غزة / مؤمن الكحلوت:

وافق مجلس إدارة نادي خدمات الشاطئ على رحيل لاعب فريق كرة القدم ونجم خط الوسط خالد دادر، لأحد فرق أندية دوري المحترفين بالضفة الغربية المحتلة.

وينتظر دادر الحصول على تصريح، يُمكنه من تخطي حاجز بيت حانون " إيريز" للوصول للمحافظات الشمالية.

وتلقي دادر عدة عروض من أندية الضفة الغربية، وفي حال وصل للضفة الغربية، سيتعاقد مع إحداها، للمشاركة في مرحلة الإياب من مسابقة الدوري.

كما وطلب اللاعب حازم أبو شنب الحصول على كتاب الإستغناء، من أجل الانتقال للعب بالضفة الغربية أيضاً، ومن المتوقع أن توافق الإدارة على رحيله.