فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الجماهير المغربية تشكر الفلسطينيين على تشجيعهم ومؤازرتهم لمنتخبهم

فيديو: رقصة السامبا البرازيلية تثير إعجاب المشاهدين

إدارة الشاطئ توافق على رحيل لاعب فريق كرة القدم

لبنان.. قرار جباية رسوم الكهرباء من مخيمات اللاجئين يفاقم معاناة الفلسطينيين

"عرين الأسود" تصدر بيانًا هامًا .. ماذا جاء فيه؟

مراقبان: هدم معبر المنطار تشديد لحصار غزة وفرض وقائع على الأرض

لماذا زار مبابي مقر إقامة منتخب المغرب قبل مباراة إسبانيا

26 عملا مقاوما في الضفة بآخر 24 ساعة

بريطانيا تسجل وفاة ثامن طفل بالمكورات العنقودية.. هل يهدد البشرية؟

الأمير هاري: العائلة المالكة في بريطانيا تلعب "لعبة قذرة" بتسريب القصص

إدارة الشاطئ توافق على رحيل لاعب فريق كرة القدم

06 ديسمبر 2022 . الساعة 03:45 بتوقيت القدس
...
فريق خدمات الشاطئ
غزة / مؤمن الكحلوت:

وافق مجلس إدارة نادي خدمات الشاطئ على رحيل لاعب فريق كرة القدم ونجم خط الوسط خالد دادر، لأحد فرق أندية دوري المحترفين بالضفة الغربية المحتلة.

وينتظر دادر الحصول على تصريح، يُمكنه من تخطي حاجز بيت حانون " إيريز" للوصول للمحافظات الشمالية.

وتلقي دادر عدة عروض من أندية الضفة الغربية، وفي حال وصل للضفة الغربية، سيتعاقد مع إحداها، للمشاركة في مرحلة الإياب من مسابقة الدوري.

كما وطلب اللاعب حازم أبو شنب الحصول على كتاب الإستغناء، من أجل الانتقال للعب بالضفة الغربية أيضاً، ومن المتوقع أن توافق الإدارة على رحيله.

كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#خدمات الشاطئ #دادر

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة