تشكيلة منتخب المغرب المتوقعة أمام إسبانيا في كأس العالم

ينتظر عشاق كرة القدم معرفة تشكيلة منتخب المغرب ضد إسبانيا في المواجهة التي تجمع بينهما اليوم على ملعب المدينة التعليمية في العاصمة القطرية الدوحة ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس العالم 2022.

وتنطلق صافرة بداية مباراة المغرب ضد إسبانيا، عند الساعة الرابعة عصراً بتوقيت المغرب والجزائر وتونس الخامسة بتوقيت فلسطين ومصر، السادسة بتوقيت مكة المكرمة.

وكان المنتخب المغربي، قد تصدر مجموعته في كأس العالم بالتعادل مع كرواتيا قبل الفوز على بلجيكا وكندا ليحصد 7 نقاط.

تشكيلة منتخب المغرب أمام إسبانيا

ومن المتوقّع أن يعتمد المدرب وليد الركراكي في مباراة المغرب وإسبانيا على تشكيلة على النحو التالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: نايف أكراد، أشرف حكيمي. نصير مزراوي، غانم سايس.

خط الوسط: سفيان أمرابط، عبد الحميد صابيري، عز الدين أوناحي.

خط الهجوم: سفيان بوفال، حكيم زياش، يوسف النصيري

يذكر أنّ الاتحاد المغربي لكرة القدم، قد زفّ الخبر السارّ إلى الجماهير المغربية المتواجدة في قطر لتشجيع بلادها، عقب تمكّنها من الحصول على 5 آلاف تذكرة إضافية لمشاهدة مباراة المغرب وإسبانيا في المدرجات، عقب نفاد تذاكر المباراة المرتقبة.

المصدر / وكالات