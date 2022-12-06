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عاجل: بشرى سارة بشأن التذاكر قبل مباراة المغرب وإسبانيا

06 ديسمبر 2022 . الساعة 00:21 بتوقيت القدس
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عاجل: بشرى سارة بشأن التذاكر قبل مباراة المغرب وإسبانيا

أكدت تقارير صحفية أن الاتحاد المغربي لكرة القدم قرر تقديم تذاكر مجانية للجماهير المغربية قبل مباراة المغرب وإسبانيا اليوم في الدور الثاني لبطولة كأس العالم 2022 المقامة في دولة قطر.

وأوضح موقع "زنقة" المغربي، أنه يتم تقديم جواز السفر المغربي، من أجل تسلم التذكرة من الموقع المحدد قرب مقر إقامة منتخب أسود الأطلس.

وعانت جماهير المغرب من غلاء أسعار التذاكر في السوق السوداء خلال الساعات الماضية، وعدم توافرها عبر منصة الفيفا الرسمية.

وكان اتحاد الكرة المغربي قد أعلن تخصيص 5 آلاف تذكرة للجماهير، سيتم طرحها عبر الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص ببيع التذاكر، قبل أن يؤكد تقديم عدد مجاني من التذاكر للجماهير الراغبة في مساندة المغرب بالمباراة المصيرية.

كما أوضح الموقع، أنه يشترط المتقدم للحصول على التذكرة، بأن يكون حائزا على بطاقة "هيا".

وختم: "عدد التذاكر المجانية لن يشمل المجموع الكلي للتذاكر، التي وافق الاتحاد الدولي على زيادتها للجماهير المغربية (5 آلاف)".

المصدر / وكالات
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