26 عملا مقاوما في الضفة بآخر 24 ساعة

رصد مركز فلسطيني تنفيذ المقاومين والشباب الثائر 26 عملاً مقاوما ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في مناطق عدة بالضفة الغربية في آخر 24 ساعة.

وأفاد مركز المعلومات الفلسطيني "معطي"، في إحصائية أصدرها قبيل منتصف الليل، أنه رصد تنفيذ 5 عمليات إطلاق نار، وتفجير 3 عبوات ناسفة، استهدفت جنود الاحتلال والمستوطنين.

وأشار إلى إلقاء زجاجة حارقة ومفرقعات نارية خلال مواجهات مع الاحتلال، وتركزت المواجهات في 13 نقطة تخللها رشق بالحجارة.

وبين أن المواطنين تصدوا لثلاث اعتداءات للمستوطنين في مناطق متفرقة بالضفة، وجرى تحطيم إحدى مركبات المستوطنين.

وفي العمليات النوعية، أطلق مقاومون النار على قوات الاحتلال خلال اقتحام جنين ومخيمها، إضافة لإلقاء عبوات متفجرة.

كما جرى استهداف قوات الاحتلال بعملية إطلاق نار، صوب النقطة العسكرية في الطور وجبل جرزيم وبلدة صرة في نابلس.

وأطلق مقاومون النار صوب مستوطنة حرميش في طولكرم، فيما أصيب جندي بعد استهدافه بعبوة ناسفة خلال مواجهات في بيت لحم.

وألقى الشباب الثائر عبوة ناسفة على قوات الاحتلال، قرب مستوطنة بسجوت في رام الله.

واندلعت مواجهات في مناطق عدة بالقدس، وهي سلوان، ومفترق عناتا، إلى جانب مواجهات أخرى في رام الله.

وامتدت المواجهات مع قوات الاحتلال إلى محافظات متعددة بالضفة الغربية، منها طولكرم وجنين ونابلس وبيت لحم والخليل.

المصدر / فلسطين أون لاين