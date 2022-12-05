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"عرين الأسود" تصدر بيانًا هامًا .. ماذا جاء فيه؟

05 ديسمبر 2022 . الساعة 23:18 بتوقيت القدس
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أحد مقاتلي عرين الأسود

أصدرت مجموعة عرين الأسود في محافظة نابلس اليوم الإثنين بيانًا هامًا، وهذا نصّه: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

ٱرْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُم بِجُنُودٍۢ لَّا قِبَلَ لَهُم بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَآ أَذِلَّةً وَهُمْ صَٰغِرُونَ

                                صدق الله العظيم 

بيان مقتضب 

نفذ جند العرين وردا على إعدام الشهيد عمار مفلح في تمام الساعة ٢٣٠٠ وحتى الساعة ٠٠٠٠ من يوم الجمعة خمس عمليات إطلاق نار تجاه حاجز حوارة الإحتلالي وحاجز بيت فوريك وإستهداف تجمعات الجنود على نقطة جرزيم الإحتلالية بثلاث عمليات إطلاق نار متتالية وانسحب جند العرين بسلام 

كما وتصدى أسود العرين لإقتحام القوات الخاصة الإسرائيلية فجر يوم الأحد خلال إقتحامهم لمحيط البلدة القديمة بوابل كثيف من الرصاص.

 

وهنا يقف جند العرين إجلالا وإكبارا لمقاومتنا الباسلة في غزة الصامدة ونحييها تحية الأحرار للإحرار ونخص ذلك الأسد حافي القدمين مطلق صواريخ الستريلا ونقول لك نقبل أقدامك المليئة بالعزة والكرامة ونقبل الغبار الذي لامس هذه الأقدام الطاهرة .

أيها المواطنين الأحرار إنا على عهدكم ووعدكم باقون 

يتبع بيان هام جدا يوم غد في تمام الساعة ٢١٠٠ 

أخوتكم مجموعة عرين الأسود ...

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#نابلس #عرين الأسود

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