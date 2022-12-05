"عرين الأسود" تصدر بيانًا مهمًّا .. ماذا جاء فيه؟

أصدرت مجموعة عرين الأسود في محافظة نابلس اليوم الإثنين بيانًا مهمًا للشعب الفلسطيني.

وأعلنت المجموعة تنفيذ جندها، في تمام الساعة 11 وحتى الساعة 12 من مساء يوم الجمعة خمس عمليات إطلاق نار تجاه حاجز حوارة الاحتلالي وحاجز بيت فوريك واستهداف تجمعات الجنود على نقطة جرزيم الاحتلالية بثلاث عمليات إطلاق نار متتالية، ردا على إعدام الشهيد عمار مفلح.

كما وأعلنت تصدي أسودها لاقتحام القوات الخاصة الإسرائيلية فجر يوم الأحد، لمحيط البلدة القديمة بوابل كثيف من الرصاص.

ووجّهت المجموعة تحية إجلال وإكبار للمقاومة في قطاع غزة، وخصّت بالذكر عناصر القسام الذين أطلقوا صواريخ أرض -جو تجاه طائرات الاحتلال قبل أيام، وقالت "ذلك الأسد حافي القدمين مطلق صواريخ الستريلا ونقول لك نقبّل أقدامك المليئة بالعزة والكرامة ونقبّل الغبار الذي لامس هذه الأقدام الطاهرة".

ونوّهت إلى أنها بصدد إصدار بيان مهم يوم غدٍ الثلاثاء، في تمام الساعة التاسعة مساءً.

المصدر / فلسطين أون لاين