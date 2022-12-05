ما هو رقم ميسي ورونالدو الذي عادله بيريسيتش في كأس العالم؟

عَادَل الكرواتي إيفان بيريسيتش رقمًا مميزًا لنجوم كبار في كرة القدم العالمية، بعدما سجل هدفًا، اليوم الإثنين، في مرمى منتخب اليابان في الدور ثمن النهائي لبطولة كأس العالم قطر 2022، في مباراة جارية حاليًا على ملعب "الجنوب".

وتمكن بيريسيتش من تسجيل هدف في مرمى اليابان برأسية جميلة في الدقيقة 56 من عمر اللقاء، مستغلًا عرضيةَ زميله ديان لوفرين، ليعادل النتيجة (1-1) لمنتخب بلاده الذي تأخر في النتيجة في الشوط الأول بهدف من دايزن مايدا.

وأصبح بيريسيتش رابع لاعب يسجل هدفًا واحدًا على الأقل في آخر 3 نسخ من نهائيات كأس العالم، بعد كل من الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو والسويسري شيردان شاكيري.

من جهة أخرى، بات بيريسيتش أكثر لاعب كرواتي يسجل في البطولات الكبرى (6 أهداف في كأس العالم، و4 أهداف في كأس أمم أوروبا)، متفوقًا على مواطنه دافور شوكر، الهداف التاريخي لمنتخب كرواتيا.

وإجمالًا، رفع لاعب إنتر ميلان الإيطالي رصيده إلى 33 هدفًا دوليًّا، في 120 مباراة خاضها مع منتخب كرواتيا، ليعادل رقم مواطنه الآخر ماريو ماندزوكيتش، صاحب نفس عدد الأهداف (33)، سجلها في 86 ظهورًا دوليًّا.

المصدر / وكالات