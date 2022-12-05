مدرب منتخب إسبانيا يكشف عن سر رياضي يقود للفوز على المغرب

أعطى مدرب المنتخب الإسباني لويس إنريكي لكل من لاعبيه "فرضاً" يخص ركلات الترجيح، لأنه مقتنعٌ بأنها ليست يانصيب، بل جزءاً من اللعبة.



ويستعدّ أبطال العالم 2010 لمواجهة المغرب، الثلاثاء، في الدور ثمن النهائي لمونديال قطر، مع إمكانية اللجوء الى ركلات الترجيح بدءاً من هذا الدور الإقصائي الأول.



وبلغت إسبانيا الدور نصف النهائي لكأس أوروبا صيف 2021 بعدما تخطت سويسرا في الدور ربع النهائي بركلات الترجيح، الذي كانت أيضاً سبباً في سقوطها أمام إيطاليا في دور الأربعة.



وفي مؤتمره الصحفي عشية لقاء المغرب على ملعب المدينة التعليمية في الريان، قال إنريكي "قبل عام وخلال أحد معسكرات المنتخب الإسباني، قلت لهم (للاعبين) إنه يتوجب عليهم الوصول الى هنا (مونديال قطر) وكل منهم قد نفذ ألف ركلة ترجيحية".



وتابع "أتصور أنهم قاموا بالفرض المطلوب منهم"، معتبراً أنهم إذا انتظروا حتى الوصول إلى قطر كي يتمرنون على ركلات الترجيح، فلن يكون الوقت كافياً.



وتوقع "أنا متأكد أننا سنضطر إلى تنفيذها في مباراة ما من الأدوار الإقصائية. بالنسبة لي، إنها ليست يانصيب"، مضيفاً "إنها لحظة من التوتر الشديد. لحظة لإظهار رباطة جأشك وأنه يمكنك تسديد ركلة الجزاء بالطريقة التي تُقرر إذا كنت قد تدربت على تنفيذها ألف مرة".



ورأى أن تنفيذ ركلات الترجيح "يقول الكثير عن كل لاعب. إنها (ركلات الترجيح) شيء يمكن التدرب عليه، يمكن إدارته. (تعلمك) كيف تتحكم بالتوتر. بات للحظ دوراً أقل ولحراس المرمى تأثيراً أكبر".



وأشاد إنريكي بحراسه الثلاثة أوناي سيمون ودافيد رايا وروبرت سانشيس، قائلاً "يمكن لأي من الثلاثة أن يقدم أداءً جيداً جداً في هذه الحالة. كلما ننهي التدريبات، أرى الكثير من اللاعبين ينفذون ركلات الترجيح".



ورد إنريكي على من ينتقد أسلوب لعبه، والتزام لاعبيه بشن الهجمات انطلاقاً من الخط الخلفي، ما يضعهم في موقف خطير في حال خسارة الكرة، على غرار ما حصل في الخسارة أمام اليابان 1-2 في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.



وسجل اليابانيون هدف التعادل بعدما خسر رجال إنريكي الكرة أمام منطقة جزائهم.



ورأى إنريكي أن "لكل فريق أسلحته. نريد أن نوصل الكرة الى المهاجمين بأفضل طريقة ممكنة. إذا اضطررنا الى لعب كرة طويلة فسنفعل ذلك، يجب أن يتم تقييم الوضع على أرض الملعب".



وقال إنه لا يتفق مع منتقدي المنتخب، مضيفاً "ليس من المنطقي أن نقول إنه لو قمنا بإبعادها (الكرة) عن منطقتنا لما سمحنا بتسجيل الهدف الأول" لأنه "لم نكن لنسجل أي أهداف إذا واصلنا إرسالها بعيداً. سنواصل لعب الكرة من الخلف. هذا ما نريده".



وطمأن إنريكي أن سيسار أسبيليكويتا قد تعافى من إصابة تعرض لها أمام اليابان وأن جميع لاعبيه الـ26 سيكونون جاهزين لخوض التمارين مساء الاثنين قبل المباراة.

المصدر / فلسطين أون لاين/وكالات