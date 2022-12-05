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البرازيل تسجّل 4 أهداف قوية في شباك كوريا الجنوبية

05 ديسمبر 2022 . الساعة 21:37 بتوقيت القدس
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أحرز البرزايل 4 أهداف في شباك منتخب كوريا الجنوبية.

وفيما يلي مشاهد الأهداف التي سجّلت في الشوط الأول:

 

 

 

 

 

 

 

 

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#كوريا الجنوبية #البرزايل

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