البرازيل تسجّل 4 أهداف قوية في شباك كوريا الجنوبية

أحرز البرزايل 4 أهداف في شباك منتخب كوريا الجنوبية.
وفيما يلي مشاهد الأهداف التي سجّلت في الشوط الأول:
هدف البرازيل "36": #البرازيل 4-0 #كوريا_الجنوبية#قطر2022 #كاس_العالم_قطر_2022 #قنوات_الكاس #Qatar2022 #FIFAWorldCup @theKFA @CBF_Futebol pic.twitter.com/ijNuH8z02G— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 5, 2022
هدف البرازيل "28": البرازيل 3-0 كوريا الجنوبية#قطر2022 #كاس_العالم_قطر_2022 #قنوات_الكاس #Qatar2022 #FIFAWorldCup @theKFA @CBF_Futebol pic.twitter.com/cFrXW3zewD— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 5, 2022
هدف البرازيل "13": البرازيل 2-0 كوريا الجنوبية#قطر2022 #كاس_العالم_قطر_2022 #قنوات_الكاس #Qatar2022 #FIFAWorldCup @theKFA @CBF_Futebol pic.twitter.com/CEumVnX9sg— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 5, 2022
هدف البرازيل "7": #البرازيل 1-0 #كوريا_الجنوبية#قطر2022 #كاس_العالم_قطر_2022 #قنوات_الكاس #Qatar2022 #FIFAWorldCup @theKFA @CBF_Futebol pic.twitter.com/wkFFicZG2M— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 5, 2022
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