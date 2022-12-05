البرازيل تبلغ ربع نهائي كأس العالم قطر 2022

نجح المنتخب البرازيلي في بلوغ ربع نهائي كأس العالم قطر 2022، بعد هزيمة كوريا الجنوبية بأربع أهداف لهدف.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تقدم المنتخب البرازيلي برباعية نظيفة، وخلال مجريات الشوط الثاني أحرز منتخب كوريا الجنوبية هدفه الوحيد.

وسيلاقي المنتخب البرازيلي نظيره الكرواتي في الدور ربع النهائي يوم الجمعة القادم على استاد "974".

وفيما يلي مشاهد الأهداف التي سجّلت في الشوط الأول:

المصدر / فلسطين أون لاين