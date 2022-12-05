فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

ما هو رقم ميسي ورونالدو الذي عادله بيريسيتش في كأس العالم؟

نادٍ بغزة يعلن تجميد بعض ألعابه بسبب الأزمة المالية

مدرب منتخب إسبانيا يكشف عن سر رياضي يقود للفوز على المغرب

البرازيل تبلغ ربع نهائي كأس العالم قطر 2022

مدرب البرتغال يحرج رونالدو بسبب تصرفه الصادم

مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية في مونديال قطر 2022

المالية تشارك بورشة عمل لمناقشة مطالب أصحاب المصانع

إليكم قائمة هدافي كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢

مصرع سيدة وإصابة 4 آخرين بحادث سير ذاتي بنابلس

بلدية خان يونس تشرع بتنفيذ مشروع الصرف الصحي في قاع القرين

البرازيل تبلغ ربع نهائي كأس العالم قطر 2022

05 ديسمبر 2022 . الساعة 21:37 بتوقيت القدس
...

نجح المنتخب البرازيلي في بلوغ ربع نهائي كأس العالم قطر 2022، بعد هزيمة كوريا الجنوبية بأربع أهداف لهدف.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تقدم المنتخب البرازيلي برباعية نظيفة، وخلال مجريات الشوط الثاني أحرز منتخب كوريا الجنوبية هدفه الوحيد.

وسيلاقي المنتخب البرازيلي نظيره الكرواتي في الدور ربع النهائي يوم الجمعة القادم على استاد "974".

وفيما يلي مشاهد الأهداف التي سجّلت في الشوط الأول:

 

 

 

 

 

 

 

 

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#كوريا الجنوبية #البرزايل

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة