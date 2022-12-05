إليكم قائمة هدافي كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢

قائمة هدافي كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™ـ الضوء يسلط على معركة الهدافين في قطر ٢٠٢٢™، وهو صراع شرس.. من سيحسمه في النهاية وينضم لكوكبة هدافي كأس العالم FIFA™؟

السباق على حذاء adidas الذهبي مفتوح على مصراعيه

خمسة لاعبين يتفوقون بثلاثة أهداف لكل منهم

١٨ لاعبًا سجلوا هدفًا واحدًا فقط

أفضل هدافي قطر ٢٠٢٢

خمسة أهداف

كيليان مبابي﻿

ثلاثة أهداف

كودي جاكبو (هولندا)

ماركوس راشفورد (إنجلترا)

إينر فالنسيا (إكوادور) *

ألفارو موراتا (إسبانيا)

ليونيل ميسي (الأرجنتين)

بوكايو ساكا (إنجلترا)﻿

أوليفييه جيرو (فرنسا)﻿

هدفان

جيورجيان دي أراسكاتا (أوروغواي) *

فينسنت أبو بكر (الكاميرون)﻿ *

ريتسو دوان (اليابان)﻿

بريل إيمبولو (سويسرا)﻿

سالم الدوسري (السعودية) ﻿*

برونو فيرنانديش (البرتغال)

تشو كيو سيونج (كوريا الجنوبية)

أندريه كراماريتش (كرواتيا)

نيكلاس فولكروج (ألمانيا) *

كاي هافيرتز (ألمانيا) *

محمد قدوس (غانا) *

ليونيل ميسي (الأرجنتين)

ألكسندر ميتروفيتش (صربيا)﻿ *

ريتشارليسون (البرازيل)

مهدي طارمي (إيران) *

فيران توريس (إسبانيا)

روبيرت ليفاندوفسكي (بولندا)﻿

* تشير العلامة إلى اللاعب الذي ودع فريقه البطولة

معايير الفوز بالجائزة

﻿يُمنح الحذاء الذهبي للاعب الذي يسجل أكبر عدد من الأهداف في كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™. إذا تساوى لاعبان سيفوز اللاعب صاحب أكبر عدد من التمريرات الحاسمة. إذا كان لاعبان أو أكثر متساويين، سيفوز اللاعب الذي لعب أقل عدد من الدقائق. كما سيتم منح الحذاء الفضي والحذاء البرونزي لثاني وثالث أفضل الهدافين على التوالي.

الفائزون بالحذاء الذهبي

١٩٣٠: جييرمو ستابيلي (٨)

١٩٣٤: أولدريتش نييدلي (٥)

١٩٣٨: ليونيداس (٧)

١٩٥٠: أديمير (٨)

١٩٥٤: ساندور كوكسيس (١١)

١٩٥٨: جست فونتين (١٣).

١٩٦٢: فلوريان ألبرت وجارينشا وفالنتين إيفانوف ودرازان جيركوفيتش وليونيل سانشيز وفافا (٤)

١٩٦٦: أوزيبيو (٩)

١٩٧٠: جيرد مولر (١٠)

١٩٧٤: جريجور لاتو (٧).

١٩٧٨: ماريو كيمبس (٦)

١٩٨٢: باولو روسي (٦)

١٩٨٦: جاري لينيكر (٦)

١٩٩٠: سالفاتوري سكيلاتشي (٦)

١٩٩٤: أوليج سالينكو وخريستو ستويشكوف (٦)

١٩٩٨: دافور شوكر (٦)

٢٠٠٢: رونالدو (٨)

٢٠٠٦: ميروسلاف كلوزه (٥)

٢٠١٠: توماس مولر (٥)

٢٠١٤: خاميس رودريجيز (٦)

٢٠١٨: هاري كين (٦)

المصدر / فلسطين أون لاين/وكالات