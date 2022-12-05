بلدية خان يونس تشرع بتنفيذ مشروع الصرف الصحي في قاع القرين

شرعت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة في تنفيذ مشروع تمديد خطوط للصرف الصحي في حي قاع القرين الواقع جنوب شرق المدينة، بتمويل من مؤسسة العمل ضد الجوع بتكلفة إجمالية بلغت (70,000) دولار.

وذكر رئيس بلدية خان يونس د. علاء الدين البطة أهمية المشروع الذي يساعد في التخفيف من معاناة المواطنين القاطنين في المنطقة المشمولة بأعمال تمديد الخطوط والشبكات الخاصة بالمشروع، إضافة إلى تعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على الجوانب الصحية والبيئية.

وأكد البطة أن بلدية خان يونس مستمرة في تنفيذ مشاريعها التطويرية، على الرغم من الظروف الصعبة التي خلفها الحصار الإسرائيلي الظالم على أبناء شعبنا الفلسطيني، معربًا عن أمله أن يتم تأمين الدعم المطلوب لاستكمال مسيرة البناء والتطوير للتخفيف من المعاناة القائمة.

ومن جهته، بيّن رئيس قسم الصرف الصحي في البلدية م. محمد أبو شعر أن المشروع يشمل تمديد خط رئيس بطول (1,100) متر وتركيب (50) منهلًا في عدة شوارع فرعية في الحي، وردم الحفر الامتصاصية وتوصيل منازل المواطنين على شبكة الصرف الصحي المنفذة.

المصدر / فلسطين أون لاين