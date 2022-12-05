عاجل: رونالدو يتوصل إلى اتفاق مع ناد عربي

أكدت صحيفة "ماركا" أن النجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو اتفق بصورة رسمية مع النصر السعودي، من أجل الانضمام إلى صفوفه في الأول من يناير 2023، في انتظار الإعلان الرسمي عن الصفقة عقب انتهاء منافسات مونديال قطر 2022.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن عقد رونالدو البالغ من العمر 37 عامًا سيمتد مع النصر السعودي لموسمين ونصف، وهي التجربة الاحترافية السادسة في مسيرة رونالدو بعدما لعب لأندية سبورتينغ لشبونة ومانشستر يونايتد "مرتين" وريال مدريد ويوفنتوس.

ووفقًا لما أورده المصدر ذاته فإن النجم البرتغالي سيحصل على راتب سنوي يبلغ حوالي 100 مليون يورو، مع حوافز أخرى إضافية سيرتفع معها مجموع ما سيحصل عليه سنويًا إلى 200 مليون يورو.

وكانت تقارير صحفية قد كشفت في وقت سابق عن تقدم النصر السعودي بعرض رسمي لرونالدو من أجل اللعب في صفوفه مقابل قيمة مالية كبيرة تصل إلى 200 مليون يورو في الموسم الواحد.

وتأتي رغبة النصر السعودي في التعاقد مع النجم السابق لمانشستر يونايتد بالتزامن مع الرغبة في إحداث نقلة في مستوى الدوري السعودي، وإعادة الفريق للبطولات في المنافسات المحلية ووضعه على خريطة كرة القدم العالمية بحضور نجم كبير بحجم النجم السابق للشياطين الحمر.

المصدر / وكالات