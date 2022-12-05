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ركلات الترجيح لمنتخبي كرواتيا واليابان

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بالفيديو والصور ركلات الترجيح لمنتخبي كرواتيا واليابان

05 ديسمبر 2022 . الساعة 19:47 بتوقيت القدس
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تفوقت كرواتيا على اليابان في ركلات الترجيح.

فيما يلي ضربة الترجيح الحاسمة للفوز:

 

 

 

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المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
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