ركلات الترجيح لمنتخبي كرواتيا واليابان

تفوقت كرواتيا على اليابان في ركلات الترجيح.
فيما يلي ضربة الترجيح الحاسمة للفوز:
شاهد ركلة الترجيح الحاسمة لفوز #كرواتيا على #اليابان.. وفرحة لاعبيها وحزن أبناء الساموراي#كاس_العالم_قطر_2022 | #FIFAWorldCup | #Qatar2022@jfa_samuraiblue @HNS_CFF#サッカー日本代表 #Vatreni pic.twitter.com/uti6nm9mn7— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 5, 2022
كرواتيا تبلغ ربع نهائي كأس العالم FIFA قطر 2022™ بفوزها على اليابان بركلات الترجيح 🔥🇭🇷#قطر2022 | #كأس_العالم_قطر_2022 | #كرواتيا_اليابان #WorldCupQatar2022 | #Qatar2022| #FIFAWorldCup pic.twitter.com/1lBwZk74T6— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 5, 2022
المصدر / فلسطين أون لاين