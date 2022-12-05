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بالفيديو هجمات خطيرة وفرص ضائعة.. أهم مشاهد مباراة اليابان وكرواتيا في كأس العالم

05 ديسمبر 2022 . الساعة 17:33 بتوقيت القدس
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من جماهير المباراة

فيما يلي أهم المشاهد التي وثقتها عدسات الكاميرات في مباراة اليابان وكرواتيا في كأس العالم قطر 2022..

 

 

 

 

 

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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