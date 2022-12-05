هجمات خطيرة وفرص ضائعة.. أهم مشاهد مباراة اليابان وكرواتيا في كأس العالم

فيما يلي أهم المشاهد التي وثقتها عدسات الكاميرات في مباراة اليابان وكرواتيا في كأس العالم قطر 2022..
النشيد الوطني لليابان قبل انطلاق المباراة #كاس_العالم_قطر_2022 | #FIFAWorldCup | #Qatar2022@jfa_samuraiblue @HNS_CFF#サッカー日本代表 #Vatreni pic.twitter.com/ucJVTArIN0— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 5, 2022
النشيد الوطني لكرواتيا قبل انطلاق المباراة #كاس_العالم_قطر_2022 | #FIFAWorldCup | #Qatar2022@jfa_samuraiblue @HNS_CFF#サッカー日本代表 #Vatreni pic.twitter.com/kOMmNC6Aoq— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 5, 2022
الدقيقة 3 : هجمة خطيرة من #اليابان#كاس_العالم_قطر_2022 | #FIFAWorldCup | #Qatar2022@jfa_samuraiblue @HNS_CFF#サッカー日本代表 #Vatreni pic.twitter.com/29NBcyUPSq— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 5, 2022
ضياع فرصة الهدف الأول من #كرواتيا#كاس_العالم_قطر_2022 | #FIFAWorldCup | #Qatar2022@jfa_samuraiblue @HNS_CFF#サッカー日本代表 #Vatreni pic.twitter.com/rV7PavHWIB— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 5, 2022
المصدر / فلسطين أون لاين