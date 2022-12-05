فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مباراة اليابان وكرواتيا في كأس العالم

الاحتلال يحرم زوجة الأسير "عمارنة" من السفر لأداء العمرة

الخطر يحدق بالأقصى خلال الأعياد اليهودية ودعوات لتكثيف الرباط

أمر غريب طلبه لويس إنريكي مع لاعبيه قبل مباراة المغرب وإسبانيا

انخفاض جديد على سعر صرف الدولار

الاحتلال يبدأ بإزالة معبر "المنطار" لهذا السبب!

تفاصيل أول لقاء رسمي لرئيس الإمارات وأمير قطر بعد سنوات من القطيعة

هذا ما قاله رئيس الوزراء البريطاني حول مونديال قطر 2022

اشادة كبيرة بالانجليزي بيلينغهام المتألق في كأس العالم

الاحتلال يهدم مسجدا في دورا جنوب الخليل

الاحتلال يحرم زوجة الأسير "عمارنة" من السفر لأداء العمرة

05 ديسمبر 2022 . الساعة 17:23 بتوقيت القدس
...
الأسير الضرير عز الدين عمارنة

منعت سلطات الاحتلال، اليوم الاثنين، زوجة الأسير الشيخ الضرير عز الدين عمارنة، من السفر عبر معبر الكرامة.

وأفادت مصادر صحفية أن الاحتلال منع عمارنة من سكان يعبد جنوب جنين، من السفر لأداء مناسك العمرة.

واعتقلت قوات الاحتلال في فبراير الماضي، القيادي عمارنة (51 عاماً) من جنين، بعد اقتحام منزله في بلدة يعبد جنوب غرب جنين وتفتيشه والعبث بمحتوياته.

والشيخ عمارنة أسير محرر اعتقل عدة سنوات في سجون الاحتلال، ولا يزال الاحتلال يعتقل ابنه مجاهد. 

وعمارنة هو أول مقرئ من فلسطين يسجل المصحف كاملا، وحاصل على الدكتوراه في الفقه وأصوله من جامعة المدينة ماليزيا، كما أنه داعية ومحاضر في جامعات ومساجد فلسطين. 

واعتقل عمارنة لدى الاحتلال عدة مرات، كان أولها عام 1994 مدة 3 شهور إداريا وفي العام 1996 مدة 7 شهور إداريا.  وفي العام 2001 لمدة 58 شهرا في قضية عسكرية، وفي عام 2016 اعتقل مدة 7 شهور إداريا، فضلا عن اعتقالات أخرى عدة أيام، ومنع الاحتلال عمارنة من السفر منذ عام 1993. 

وحُرم من أخذ فرصته في العلاج والتعليم في الخارج، وقد استدعي عشرات المرات لدى جميع أجهزة السلطة ومُورس بحقه أشكال من الأذى النفسي والمعنوي. 

وسبق أن تعرضت كريمته الطالبة في كلية الحقوق في جامعة أبو ديس للاعتقال لدى الاحتلال وأفرج عنها بعد شهر، كما اعتقل نجله أحمد الطالب في جامعة خضوري وأمضى في الاعتقال سبعة أشهر.

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#عز الدين عمارنة #عمرة #الاحتلال الإسرائيلي #الضفة الغربية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة