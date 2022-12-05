الاحتلال يبدأ بإزالة معبر "المنطار" لهذا السبب!

بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم، الأحد، تفكيك وإخلاء معبر المنطار (كارني) بين الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة، وهدمه وإقامة "عائق بري" مكانه.

يشار إلى أن معبر المنطار بدأ بالعمل في العام 1994، كمعبر لنقل البضائع من وإلى القطاع، وخروج العمال الفلسطينيين، وأغلق الاحتلال المعبر في العام 2011، وبقي مهجورا منذئذ.

وبإغلاق المعبر وهدمه نهائيا، يبقى معبر كرم أبو سالم في جنوب القطاع المعبر الوحيد لنقل البضائع، وحاجز بيت حانون (إيرز) في شمال القطاع الحاجز الوحيد لخروج ودخول المواطنين والعمال الفلسطينيين.

وأعلن جيش الاحتلال أن أعمال تفكيك المعبر وبناء عائق أرضي ستستمر لعدة أسابيع.

وادعى جيش الاحتلال أن "هذه العملية غايتها تحسين الدفاع في هذه المنطقة، وهي جزء من تحسين الدفاع في منطقة الحدود كلها مع قطاع غزة".













المصدر / فلسطين أون لاين