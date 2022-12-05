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بالصور تفاصيل أول لقاء رسمي لرئيس الإمارات وأمير قطر بعد سنوات من القطيعة

05 ديسمبر 2022 . الساعة 16:23 بتوقيت القدس
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عقد الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد، الاثنين، جلسة مباحثات تناولت العلاقات الأخوية وسبل تعزيز التعاون المشترك وتنميته في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين، وفقا لما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية.

وجاءت المباحثات خلال زيارة رسمية أجراها الشيخ محمد بن زايد إلى قطر تلبية لدعوة الدوحة.

وبحث الجانبان العلاقات الثنائية وسبل تنميتها ودفعها إلى آفاق أرحب وأوسع من التعاون، بما يعود بالخير، ويخدم مصالحهما المشتركة خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية.

وجدد الرئيس الإماراتي التهنئة لأمير قطر والشعب القطري بنجاح استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 الذي يعد نجاحاً لجميع دول مجلس التعاون الخليجي والعالم العربي عامة.

 

وأشار محمد بن زايد إلى أن نجاح دولة قطر في استضافة هذه الفعالية العالمية يجسد قدرة أبناء المنطقة والدول العربية على استضافة مختلف الأحداث العالمية وتنظيمها بنجاح وكفاءة كبيرين.

من جانبه، رحب أمير قطر في بداية اللقاء بالشيخ محمد بن زايد، وهنأه بمناسبة احتفالات دولة الإمارات بعيد الاتحاد الــ 51 متمنياً للإمارات وشعبها دوام التقدم والازدهار.

وأعرب عن تطلعه إلى أن "تسهم الزيارة في تطوير التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين والدفع بها إلى مستويات أرحب".

كما بحث الجانبان أهمية تعزيز منظومة العمل الخليجي المشترك بما يحقق مصلحة شعوب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتطلعاتها نحو التنمية والتقدم والرخاء.

وهذه هي أول زيارة رسمية لرئيس إماراتي إلى قطر منذ أنهت السعودية وحلفاؤها مقاطعة للدوحة قبل نحو عامين.

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المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#السعودية #قطر #الإمارات

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