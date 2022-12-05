هذا ما قاله رئيس الوزراء البريطاني حول مونديال قطر 2022

كتب ريشي سوناك رئيس الوزراء البريطاني على تويتر مهنئاً قطر على استضافتها كأس العالم FIFA قطر 2022™ "نرفع القبعة لقطر لاستضافتها المذهلة لكأس العالم، ومرحلة المجموعات ستبقى الأفضل على الإطلاق".

وشجع سوناك منتخب الأسود الثلاثة قبل التفوق على السنغال في دور الـ16 والتأهل لملاقاة فرنسا في ربع النهائي مغرداً "هيا إنكلترا حافظوا على الحلم حياً".