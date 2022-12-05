هذا ما قاله رئيس الوزراء البريطاني حول مونديال قطر 2022

كتب ريشي سوناك رئيس الوزراء البريطاني على تويتر مهنئاً قطر على استضافتها كأس العالم FIFA قطر 2022™ "نرفع القبعة لقطر لاستضافتها المذهلة لكأس العالم، ومرحلة المجموعات ستبقى الأفضل على الإطلاق".
Hats off to Qatar for hosting an incredible World Cup so far.— Rishi Sunak (@RishiSunak) December 4, 2022
The group stages will be remembered as one of the all-time greats.
Come on @England keep the dream alive 🦁🦁🦁#FIFAWorldCup #ENGSEN
pic.twitter.com/YyLv9Y2VjZ
وشجع سوناك منتخب الأسود الثلاثة قبل التفوق على السنغال في دور الـ16 والتأهل لملاقاة فرنسا في ربع النهائي مغرداً "هيا إنكلترا حافظوا على الحلم حياً".
المصدر / فلسطين أون لاين